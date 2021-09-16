لماذا هبطت أسعار الذهب العالمية خلال تعاملات اليوم الخميس؟

كتب- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار الذهب بالبورصات العالمية خلال تعاملات اليوم الخميس 2% حتى الآن، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

وبحسب الوكالة، بلغ سعر أوقية الذهب 1754.8 دولار بهبوط قدره 39 دولارا، مقارنة بختام جلسة أمس الذي سجل 1794.07 دولار.

وقال أحمد معطي، المدير التنفيذي لشركة "آي ماركتس" للاستشارات المالية في مصر، لمصراوي، إن تراجع الذهب بالبورصات العالمية اليوم يرجع إلى عدة أسباب أولها أن تأثير الموجة الأخيرة من فيروس كورونا ليس بقوة الموجات السابقة على مستوى العالم.

وأشار معطي إلى أن الشعوب والدول على مستوى العالم خلال هذه الموجة متعايشة مع الفيروس على عكس الموجات السابقة التي حدث بها الكثير من الإجراءات مثل الإغلاقات الجزئية والكلية أو توقف بحركة الطيران.

سبب آخر لتراجع الذهب يتمثل في اعتزام البنوك المركزية بالاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، في آخر تصريحات صادرة عنها، تقليل البرامج التحفيزية النقدية المطبقة في بلادهم خلال الفترة المقبلة.

كما أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عن اقترابها من إنهاء برنامج مشتريات الأصول، والذي يقدر بحوالي 120 مليار دولار شهريًا، بحسب معطي.

وبحسب وكالة رويترز، تراجعت أسعار الذهب، اليوم الخميس، مع هبوط عوائد السندات الأمريكية والدولار الأكثر ثباتا، حيث حوّل المستثمرون انتباههم إلى اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الأسبوع المقبل بحثا عن أدلة حول موعد بدء تقليص الحوافز.

وقالت الوكالة، إن عددا من صانعي السياسة بأمريكيا أعربوا عن دعمهم لخفض مشتريات البنك المركزي من الأصول هذا العام.

وانعكس ذلك على البورصات العالمية مما أدى إلى هبوط الذهب إلى هذه المستويات، وفقا لقول معطي.

ومن المقرر أن تجتمع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة يومي 21 و22 سبتمبر الجاري، وفقا للوكالة.

وعن توقعات الذهب خلال الفترة المقبلة، قال أحمد معطي إنه يتوقع أن تتراجع أسعار الذهب ليتراوح مستوى سعر الأوقية بين 1590 و1680 دولارا، مشيرا إلى أنه قابل للارتفاع مرة أخرى.

وأوضح المدير التنفيذي لشركة آي ماركتس بمصر أن الذهب مرتبط بالأحداث العالمية، والتغيرات العالمية كثيرة وغير متوقعة.

وخلال الفترة الأخيرة، لم يصعد الذهب مثلما حدث قبل ذلك خلال الأشهر السابقة على هذه الفترة، فالارتفاعات كانت بسيطة بالبورصات مؤخرا، بحسب معطي.

وعلى المستوى المحلي، هبط سعر الذهب بمصر اليوم 5 جنيهات للجرام الواحد حتى الآن تآثرا بالتراجع بالبورصات العالمية، وفق لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقا.

وقال نجيب إن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل اليوم 780 جنيها، وسعر الجرام من الذهب عيار 18 نحو 669 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 نحو 891 جنيهًا، وقيمة الجنيه الذهب بلغت 6240 جنيهًا.

وينصح معطي الأشخاص الذين ينوون الاستثمار في الذهب خلال الفترة المقبلة، قائلا إن من يريد شراء الذهب بهدف الاستثمار "يشتري على 3 مراحل"، مشيرا إلى أن الذهب بعد كل هبوط يصعد مرة أخرى تأثرا بالأحداث العالمية.

وأوضح معطي أن المرحلة الأولى هي في الوقت الحالي، موضحا أن السعر الحالي مناسب للاستثمار، والمرحلة الثانية عند وصول الأوقية إلى مستوى 1690 دولارا، والأخيرة عند مستوى 1590 دولارا للأوقية.

وأشار إلى أن ضرورة أن يكون الشخص على دراية بأن الاستثمار في الذهب خلال الفترة الحالية سيكون طويل الأمد، مشيرا إلى أن هذه الفترة تشهد نهاية أزمة وليس بدايتها، حيث عادة ما تشهد الأسعار ارتفاعا خلال فترات الأزمات.

وقال معطي: "جني الأرباح من الذهب يكون في بداية الأزمات الجديدة وليس نهايتها".