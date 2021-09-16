جابان توباكو تجدد اتفاقية التصنيع المشترك مع الشرقية للدخان 3 سنوات

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كتبت- شيماء حفظي:

وقعت الشركة الشرقية للدخان "إيسترن كومباني"، اليوم الخميس، تجديد اتفاقية التصنيع والتعاون المشترك مع الشركة اليابانية الدولية للتبغ "جابان توباكو".

وحضر التوقيع تامر جاد الله رئيس الشركة الشرقية للدخان، وعدد من قيادات الشركتين.

وقال هاني أمان العضو المنتدب للشركة الشرقية للدخان، إن العقد الموقع هو عقد جديد بشروط جديدة مختلفة عن العقد السابق، لكنه حاز على التوافق بين الطرفين.

وأضاف أن الاتفاق يتضمن أسعارا جديدة لتغطية معدلات التضخم وزيادة تكلفة الإنتاج.

وتمثل الشركة اليابانية نحو 1 إلى 2% من الحجم الإجمالي لإنتاج الشركة الشرقية للدخان، بحسب أمان.

وأضاف أمان أن العائد من شراكات التصنيع كان جيد جدا خلال العام الماضي.

وتتعاقد الشركة الشرقية للدخان، مع عدد من الشركات الأجنبية لتصنيع منتجاتها في مصانع الشركة، حيث تملك الشرقية وحدها رخصة تصنيع منتجات التبغ في مصر.

وقال أنتوني سميث، رئيس مجلس إدارة الشركة اليابانية الدولية، إن الشركة تصنع في مصر نحو مليار سيجارة وتبيع من خلال علامتين تجاريتين هما وينستون وكامل.

وأضاف أن الشركة تخطط للتوسع في مصر على مدى سنوات عملها في السوق، مشيرا إلى أن الشركة ترى السوق المصري واعدا وتطمح لضخ مزيد من الاستثمارات فيه.