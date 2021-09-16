الإحصاء: 21% زيادة في قروض الجمعيات التعاونية للمزارعين خلال 2019-2020

كتبت- ياسمين سليم:

قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في بيان له اليوم الخميس، إن إجمالي القروض الاستثمارية الممنوحة من الجمعيات التعاونية الزراعية للمزارعين والمشروعات الزراعية وصل إلى نحو 16.7 مليار جنيه عام 2019-2020 مقابل 13.8 مليار جنيه عام 2018-2019، بزيادة 20.6%.

وأضاف، خلال النشرة السنوية للنشاط التعاوني بالقطاع الزراعى لعام 2019-2020، أن هذه القروض تتضمن قروضا قصيرة الأجل بنحو 5.7 مليار جنيه في عام 2019-2020 مقابل 6.2 مليار جنيه عام 2018-2019، بانخفاض بلغ نسبته 8.2%، وذلك لتراجع قروض الثروة الحيوانية بنسبة 20.7%.

كما تتضمن هذه التمويلات قروضا متوسطة الأجل بنحو 10.2 مليار جنيه في عام 2019-2020 مقابل 7 مليارات جنيه عام 2018-2019، بزيادة بلغت 45.6%، وذلك نتيجة الارتفاع في القروض الخاصة بأعمال مرتبطة بالزراعة.

وبلغ إجمالي القروض طويلة الأجل من هذه التمويلات نحو 858.1 مليون جنيه عام 2019-2020 مقابل 691.6 مليون جنيه، بزيادة بلغت 24.1%، وذلك نتيجة الزيادة في القروض الخاصة بإنشاء بساتين والقروض الاستهلاكية.

وبحسب النشرة، وصل عدد الجمعيات التعاونية الزراعية نحو 6035 جمعية عام 2019-2020، وتحتل الجمعيات التعاونية للائتمان الزراعي المرتبة الأولى حيث بلغ عددها 4504 جمعيات بنسبة 74.6% من إجمالي عدد الجمعيات، تليها الجمعيات التعاونية للإصلاح الزراعي بعدد 760 جمعية بنسبة 12.6%.

ويأتي بعد ذلك الجمعيات التعاونية للأراضي المستصلحة بعدد 670 جمعية بنسبة 11.1%، ثم الجمعيات التعاونية للثروة المائية وبلغ عددها 101 جمعية، بنسبة 1.7% من إجمالي عدد الجمعيات التعاونية الزراعية، وفقا لجهاز الإحصاء.