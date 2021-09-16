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ننشر أسماء الشركات الملزمة بالانضمام للفاتورة الإلكترونية بدءا من 15 ديسمبر

01:57 م الخميس 16 سبتمبر 2021
ننشر أسماء الشركات الملزمة بالانضمام للفاتورة الإلكترونية بدءا من 15 ديسمبر

رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب

كتب- مصطفى عيد:

أصدرت مصلحة الضرائب المصرية قرارا بإلزام 3737 من الشركات المسجلة في مأموريتي الاستثمار والمساهمة بالقاهرة، بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية عما تبيعه من سلع أو تؤديه من خدمات، وذلك اعتباراً من 15 ديسمبر 2021، بحسب بيان من مصلحة الضرائب اليوم الخميس.

وقال رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب، إن صدور هذا القرار رقم 443 لسنة 2021 يأتي تنفيذًا لقرار وزير المالية رقم 188 لسنة 2020 بشأن إلزام المسجلين بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية تتضمن التوقيع الإلكتروني لمُصدرها، والكود الموحد الخاص بالسلعة أو الخدمة محل الفاتورة المعتمدة من مصلحة الضرائب.

وينشر مصراوي قائمة أسماء الشركات الملزمة، بحسب القرار الجديد، بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية بدءا من 15 ديسمبر المقبل.

رضا عبد القادر مصلحة الضرائب الفاتورة الضريبية الإلكترونية

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