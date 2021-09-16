"قطاع الأعمال" تعيّن رئيسين جديدين لشركتي "التشييد" و"الصناعات الكيماوية"

كتبت- شيماء حفظي:

قالت وزارة قطاع الأعمال العام، في بيان لها اليوم الخميس، إنه تمت إعادة تشكيل مجلسي إدارة الشركتين القابضتين للتشييد والتعمير والصناعات الكيماوية، حيث تضمن التشكيلان الجديدان التوافق مع تعديلات قانون قطاع الأعمال العام من خلال الفصل بين منصبي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.



وبحسب البيان، اعتمدت الجمعية العامة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، برئاسة هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة القابضة لمدة ثلاثة أعوام.

وكلفت الجمعية المهندس فتح الله فوزي للقيام برئاسة مجلس الإدارة "غير التنفيذي" لحين انتهاء الإجراءات اللازمة في هذا الشأن، والمهندس هشام أنور أبو العطا العضو المنتدب التنفيذي.

كما تضمن التشكيل الجديد أسامة الحسيني كعضو منتدب مالي وإداري، بالإضافة إلى الأعضاء غير التنفيذيين: المستشار محمد زكي موسى، ومدحت مصطفى المدني، ومحمد مصطفى كمال، ووائل أحمد عبد المعطي، بالإضافة إلى ممثل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وممثل وزارة المالية.

ووفقا للبيان، يتمتع المهندس فتح الله فوزي يتمتع بخبرة كبيرة ومعرفة فنية متخصصة في مجال التطوير والاستثمار العقاري على مدار 40 عامًا، حيث ترأس وأسس عددًا من شركات التطوير العقاري، كما شغل عضوية العديد من مجالس الأعمال.

من ناحية أخرى، اعتمدت الجمعية العامة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة القابضة لمدة ثلاث سنوات.

وتقرر تكليف الكيميائي محمد زكريا محيي الدين للقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة "غير تنفيذي"، وعماد الدين مصطفى خالد للقيام بأعمال العضو المنتدب التنفيذي، وذلك لحين الانتهاء من الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.

ويضم المجلس الدكتور علي إبراهيم صبري، وخالد الغزالي محمد حرب، وأحمد عبد الرحيم ناجي، وفايز كمال شاكر (ممثل وزارة المالية)، وعماد حمدي (ممثل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر)، للقيام بأعمال الأعضاء غير التنفيذيين لحين الانتهاء من الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.

وحصل الكيميائي محمد زكريا محيي الدين على ماجستير في الهندسة الكيميائية من جامعة ميتشيجن بالولايات المتحدة الأمريكية، وبكالوريوس في الكيمياء من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وعمل رئيسا لمجالس إدارات شركات الكابلات الكهربائية المصرية، والجيزة باور للصناعة، والأهلية للصناعات الكيماوية، والدولية للتجارة والتسويق.

وكانت تعديلات قانون قطاع الأعمال العام الصادرة بالقانون رقم 185 لسنة 2020، تضمنت بعض البنود الجديدة فيما يخص تشكيل مجالس الإدارات، منها الفصل بين منصبي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، ومراعاة قواعد التمثيل النسبي، ووجود أعضاء مستقلين من ذوي الخبرة، وتمثيل العاملين، مع التزام الشركات بقواعد الحوكمة والإدارة الرشيدة.