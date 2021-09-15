علاء عامر رئيسًا.. نتائج انتخابات مجلس إدارة مصر المقاصة

كتبت- منال المصري:

انتهت الجمعية العامة العادية لشركة مصر المقاصة للإيداع المركزي، من انتخابات اختيار مجلس الإدارة لدورة جديدة (2021 -2024).

وفاز في الانتخابات، علاء الدين محمد عامر فرغلي، بمنصب رئيس مجلس الإدارة، كما فاز كل من خالد حسن محمود راشد وهشام السيد مبروك محمد، بعضوية مجلس الإدارة ممن يحق لهم العضو المنتدب.

وفاز بانتخابات عضو مجلس الإدارة من ذوي الخبرة، ممن لا يحق لهم العضو المنتدب، كل من هشام أحمد حسن يوسف، وسالي رفعت السيد أحمد، وأرف محمد البهي الدين عبد الحكيم.

وعن شركات السمسرة، فاز محمد فاروق مسعود عبدالعال، ومحمد فتح الله محمد السيد، كما فاز بعضوية أمناء الحفظ محمد علي محمود ليحة، وهشام فاروث عبدالرحمن شاهين.