تقرير لأمازون: 17% زيادة في إنفاق المستهلكين على التعليم بمصر هذا العام

كتب- علاء حجاج:

يعد موسم العودة إلى المدارس هي فترة ذات أهمية خاصة للطلاب وأولياء الأمور والتجار الذين يبيعون سلعا متعلقة بالخدمات المدرسية ولوازمها.

ونشرت "Amazon Payments" تقريرا توضح فيه اتجاهات التسوق التي من المفترض أن يركز عليها التجار خلال موسم العودة إلى المدارس.

وأظهر التقرير نموا ملحوظا في اتجاهات إنفاق المستهلكين على التعليم في مصر خلال العام الجاري، وبلغ معدل النمو 17% مقارنة بالعام الماضي، لتصل قيمة إنفاق المستهلكين على التعليم إلى 16.5 مليون دولار في موسم عودة المدارس للعام الجاري مقابل 14 مليون دولار في الموسم الماضي.

بينما نمت معدلات إنفاق المستهلكين على التواصل خلال موسم المدارس بنسبة 15%، لترتفع إلى 8.6 مليون دولار في 2021 مقابل 7.4 مليون دولار في 2020.

وأشار التقرير إلى أن موسم العودة إلى المدارس يبدأ عادة خلال الفترة من يوليو وحتى سبتمبر، ويشتري عدد كبير من المتسوقين أغراضهم في اللحظة الأخيرة خلال شهري سبتمبر وأكتوبر حتى عندما يكون الفصل الدراسي قد بدأ.

ويقول التقرير إنه خلال موسم العودة إلى المدارس تكون منتجات "الإلكترونيات واللوازم المدرسية والملابس" هي المنتجات الأكثر مبيعا.

وفسر التقرير زيادة الإنفاق على التعليم من جانب المستهلكين خلال عام 2021 مقارنة بالعام الماضي، بتكيف الطلاب والمدارس مع التعليم الافتراضي، ومع حفاظ عدد من المؤسسات التعليمية على ممارسة التعلم عن بُعد.

وتوقع تقرير أمازون أن ينمو إنفاق المستهلكين المصريين على التعليم بنسبة 93% بحلول عام 2025 مقارنة بالعام الجاري، وقدر التقرير أن يصل حجم إنفاقهم إلى 27.2 مليون دولار في 2025، فيما سيرتفع إنفاق المستهلكين على التواصل إلى 14.1 مليون دولار.

من ناحية أخرى، رصد التقرير زيادة في إنفاق التسوق الإلكتروني على سلع العودة للمدارس بين عامي 2020 و2021، وجاءت الفئات التي شهدت زيادة ملحوظة في الإنفاق كالتالي:

- الملابس والأحذية: شهدت زيادة في الإنفاق بمعدل 4% خلال موسم العودة للمدارس في 2021 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وبلغت قيمة إنفاق المستهلكين عبر التجارة الإلكترونية على هذه الفئة نحو 320 ألف دولار.

- الإلكترونيات الاستهلاكية: حققت زيادة في معدلات الإنفاق من جانب المستهلكين بنحو 18% خلال موسم الدراسة الحالي مقارنة بالعام الماضي، وبلغت قيمة إنفاق المستهلكين على الإلكترونيات الاستهلاكية نحو 540 ألف دولار مقابل 460 ألف دولار في 2020.

- أجهزة ألعاب الفيديو: شهدت زيادة بنسبة 9% في معدلات الإنفاق، وبلغت قيمة إنفاق المستهلكين عليها خلال موسم عودة الدراسة نحو 3.8 مليون دولار، مقابل 3.5 مليون دولار في الموسم الماضي.