اليوم آخر فرصة لسداد فاتورة الهاتف الأرضي لشهر يوليو قبل تعليق الخدمة

كتب- علاء حجاج:

يعد اليوم 15 سبتمبر هو الفرصة الأخيرة لسداد فاتورة يوليو 2021 للهاتف الأرضي قبل فرض غرامة مالية وتعليق الخدمة عن الخط "رفع الخط مؤقتا".

وكانت الشركة المصرية للاتصالات أعلنت إصدارها لفاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو 2021، ويمكن لعملاء الهاتف الأرضي الاستعلام عن قيمة الفاتورة عبر الموقع الرسمي للشركة وسداد قيمتها عبر وسائل الدفع الإلكتروني المتاحة.

وتستطيع أيضًا معرفة فاتورة التليفون الأرضي من خلال طريق الاتصال بالرقم المختصر 19777 وإدخال رقم التليفون وسيتم الرد بقيمة الفاتورة المستحقة.

وتحسب الشركة المصرية للاتصالات فاتورة التليفون المنزلي لشهر يوليو عن استهلاك التليفون خلال أشهر أبريل ومايو ويونيو 2021، ويمكن الاستعلام عبر موقعها الإلكتروني.

وحددت المصرية للاتصالات مواعيد سداد الفاتورة بداية من 15 يوليو حتى 15 أغسطس على أن يحول الخط بعدها للاستقبال فقط للمتخلفين عن السداد وإذا استمر عدم سداد الفاتورة حتى 15 سبتمبر يرفع الخط عنهم ويفرض غرامة مالية.

وتبدأ قيمة غرامة التخلف عن سداد فاتورة الأرضي من 10 جنيهات، أو حساب نسبة 1.5% من قيمة الاشتراك، بحد أقصى 11 شهرا، ولا تتم إضافة رسوم بعدها.

وجاءت مواعيد السداد كالتالي:

15 يوليو 2021: إصدار فاتورة الهاتف الأرضي يوليو 2021 والسماح بسدادها لمدة شهر بدون غرامة

15 أغسطس 2021: تحويل خط التليفون الأرضي للعمل بنظام الاستقبال فقط لمدة شهر.

15 سبتمبر 2021: فرض غرامة تأخير ورفع الخط مؤقتًا من الخدمة.

ويمكن الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي من خلال موقع الشركة المصرية للاتصالات عن طريق إدخال كود المحافظة ورقم التليفون وكود المحافظة.

وتتاح عدة طرق لسداد فاتورة الهاتف الأرضي والتي تشمل "الدفع الالكتروني عبر موقع الشركة - مراكز شركة المصرية للاتصالات WE (السنترالات) - ماكينات الصراف الآلي لبنكي الأهلي المصري والتجاري الدولي - مصاري - مكاتب البريد - خدمة فودافون كاش - خدمة فوري - خدمة سداد - خدمة Bee - خدمة خدماتي - خدمة أمان - خدمة ممكن".