"كيما" تعلن تغطية اكتتاب زيادة رأسمالها إلى 6.5 مليار جنيه بنسبة 73%

كتبت – شيماء حفظي:

أعلنت شركة الصناعات الكيماوية المصرية "كيما" تغطية اكتتاب زيادة رأس مال الشركة بقيمة 2 مليار جنيه، بنحو 73.4%.

وقالت الشركة في بيان للبورصة اليوم الأربعاء، إنها فتحت باب الاكتتاب في زيادة رأس المال لقدامى المساهمين، على مرحلتين، انتهت الاثنين الماضي.

وأسفر الاكتتاب عن اكتتاب قدامى المساهمين في 293.6 مليون سهم، بنسبة تغطية 73.4%.

وتستهدف الشركة زيادة رأسمالها المصدر من نحو 4.5 مليار جنيه، إلى 6.5 مليار جنيه، بزيادة 2 مليار جنيه موزعة على 400 مليون سهم.

وكيما هي شركة تابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية – إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام – ويقع في مصنعها في أسوان، وتعمل في إنتاج الأسمدة ونترات الأمونيوم النقية والفيروسيليكون والثلج وتعبئة الأكسجين وغبار السيلكا.