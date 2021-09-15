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الرقابة المالية: قبول تظلمات 3 مرشحين لانتخابات مصر المقاصة شكلا ورفضها موضوعا

10:57 ص الأربعاء 15 سبتمبر 2021
الرقابة المالية: قبول تظلمات 3 مرشحين لانتخابات مصر المقاصة شكلا ورفضها موضوعا

الهيئة العامة للرقابة المالية

كتبت- شيماء حفظي:

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، قبول تظلمات 3 مرشحين بانتخابات أعضاء مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة، ضد قرار استبعادهم من الانتخابات شكلًا ورفضها موضوعًا.

وتقدم بتظلمات على قرار الاستبعاد من انتخابات مجلس إدارة مصر المقاصة، كل من مدحت محمد أنور محمد نافع، ومحمد سليمان عبد السلام، وأحمد سعد عبداللطيف.

وقالت الهيئة، في بيان اليوم الأربعاء، إن مرشحين، اعتذرا عن خوض الانتخابات، وهما أحمد عبدالحليم رشدي محمد العروسي، المرشح لتمثيل المساهمين من شركات الوساطة في الأوراق المالية، وشاهيناز نبيل أمين فودة المرشحة من ذوي الخبرة ممن لا يحق لهم تولي منصب العضو المنتدب.

وتعقد انتخابات اختيار مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة والإيداع المركزي لدورة جديدة (2021-2024) اليوم الأربعاء.

الهيئة العامة للرقابة المالية شركة مصر للمقاصة مدحت محمد أنور محمد نافع انتخابات مصر المقاصة

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