رئيس خالدة للبترول: استثمار 594 مليون دولار خلال العام المالي الماضي

كتب- مصطفى عيد:

قال المهندس سعيد عبد المنعم، رئيس شركة خالدة للبترول، إن الشركة نجحت في تحقيق 4 اكتشافات بترولية بإجمالي احتياطيات حوالي 21 مليون برميل زيت مكافئ خلال العام المالي الماضي، بإجمالي استثمارات بلغ 594 مليون دولار.

وأضاف في بيان من وزارة البترول اليوم الأربعاء، أن متوسط الإنتاج اليومي بلغ حوالي 615 مليون قدم مكعب غاز، وحوالي 115 ألف برميل زيت خام ومتكثفات وحوالي ألف برميل بوتاجاز.

جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العامة لشركة خالدة، برئاسة المهندس طارق الملا وزير البترول، عبر تقنية الفيديوكونفرانس لاعتماد نتائج أعمال العام المالي 2020-2021.

وأشار عبد المنعم إلى أن الشركة انتهت من معالجة البيانات لبرنامج المسح السيزمي ثلاثي الأبعاد لمنطقة شوشان على مساحة حوالي 3 آلاف كيلومتر مربع، وتم إنجاز 70% من برنامج إعادة معالجة البيانات السيزمية لمنطقة تلال خالدة بمساحة حوالي 3700 كيلومتر مربع.

وذكر أن الشركة قامت بعمليات حفر 34 بئراً واستكمال حفر 106 آبار، بالإضافة إلى إنشاء خطوط أنابيب لنقل الزيت والغاز بإجمالي أطوال 55 كيلومتر، وتطوير محطات التسهيلات بكلابشة وجنوب أم بركة بأعلى معايير السلامة، وأنه يجري إنشاء خطوط أنابيب جديدة بمناطق مينيس وأم بركة وبركات وأتون بإجمالي أطوال 42 كيلومترا.

وأكد وزير البترول، خلال الجمعية، أن العام الماضي شهد تحقيق قطاع البترول عدة نجاحات في مجالات البحث والاستكشاف والحفر والتنمية رغم التحديات الكبيرة التي فرضتها الجائحة وأنه خلال الفترة القادمة سيتم تنفيذ برامج مكثفة لعمليات البحث والاستكشاف خاصة في منطقة الصحراء الغربية في ضوء النتائج المتميزة لبرامج المسح السيزمي.

وشدد على أهمية الاستمرار في تطبيق معايير السلامة والصحة المهنية ومجهودات الحفاظ على البيئة، وضرورة الالتزام بالجداول الزمنية لأنشطة الحفر والبحث والاستكشاف بهدف زيادة الإنتاج في ظل التحسن الملحوظ على المستوى العالمي في مناخ العمل البترولي.

وخلال الجمعية العامة لشركة قارون للبترول برئاسة طارق الملا، قال أشرف عبد الجواد، رئيس الشركة، إن الشركة استمرت في تنفيذ برنامج تحسين إنتاجية الآبار بأحدث الطرق لمعالجة الآبار المتقادمة واستخدام أحدث التصميمات وتطبيق أعلى معايير التشغيل للحفاظ على عمر الآبار وتحقيق أقصى إنتاجية.

وذكر عبد الجواد أن معدل إنتاج الشركة اليومي وصل إلى 23 ألف برميل خلال العام المالي الماضي بإجمالي استثمارات 127 مليون دولار.

وأضاف أن الشركة نجحت في تحقيق وفر يبلغ حوالي 9.4 مليون دولار عبر ترشيد النفقات والاستخدام الأمثل لموارد الشركة، مشيرا إلى مشاركة العاملين بالشركة في برنامج تأهيل القيادات المتوسطة وبرنامج بناء قدرات العاملين بمجال السلامة في إطار مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول.

وأكد طارق الملا، خلال الجمعية، أن صناعة البترول العالمية شهدت تحديات كبيرة خلال العام الماضي نتيجة جائحة كورونا مما أثر على أسعار البترول العالمية، وأن الفترة القادمة ستشهد نمواً في الأنشطة البترولية نتيجة تحسن مستويات الأسعار مما يمهد الطريق لزيادة الاستثمارات وتحقيق اكتشافات جديدة ومن ثم زيادة الإنتاج.

وأشار إلى التعاون والتنسيق البناء والشراكة الاستراتيجية مع الشركاء الأجانب ومن ضمنهم شركة أباتشي العالمية كان له أثر جيد في مواجهة التحديات التي فرضتها الجائحة.

وحضر أعمال الجمعيتين أشرف فرج وكيل أول وزارة البترول للاتفاقيات والاستكشاف، والمهندس عابد عز الرجال الرئيس التنفيذي لهيئة البترول ونوابه، والدكتور مجدي جلال رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية إيجاس، ونوابه، والمهندس شريف حسب الله وكيل الوزارة لشئون البترول، وديفيد تشي المدير العام لأباتشي مصر.