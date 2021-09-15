تعرف على أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم الأربعاء

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار عددا من أصناف الخضراوات والفاكهة خلال تعاملات اليوم الأربعاء، في سوق الجملة بالعبور، عند نفس أسعار أمس.

وتراوح سعر كيلو الطماطم بين 3 و6 جنيهات، وسعر كيلو البطاطس بين 3.5 و6.5 جنيه، وسعر كيلو البصل بين 2 و3.5 جنيه.

ويقدم مصراوي أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة يوميا بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 3 و6 جنيهات.

البطاطس بين 3.5 و6.5 جنيه.

البصل بين 2 و3.5 جنيه.

الكوسة بين 2.5 و5.5 جنيه.

الفاصوليا بين 7 جنيهات و13 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 1.5جنيه و5 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 2 جنيه و5 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الملوخية بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

الخيار البلدي بين 2.5 جنيه و5 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال الصيفي بين 5 و7 جنيهات.

الليمون البلدي بين 4 و7 جنيهات.

التفاح المصري بين 12 و18 جنيها.

البلح السماني بين 3 و4 جنيهات.

البلح الزغلول بين 4 و7 جنيهات.

البلح الرملي بين 5 و8 جنيهات.

التين البرشومي بين 7 جنيهات و13 جنيها.

الجوافة بين 4 و9 جنيهات.

الرمان بين 4 و7 جنيهات.

الكانتلوب بين 6 و9 جنيهات.

المانجو العويس بين 19 و25 جنيها.

المانجو الزبدية بين 12 و20 جنيها.

المانجو البلدي بين 9 جنيهات و15 جنيها.