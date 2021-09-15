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تعرف على أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم الأربعاء

09:51 ص الأربعاء 15 سبتمبر 2021
تعرف على أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم الأربعاء

أسعار الخضر والفاكهة

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار عددا من أصناف الخضراوات والفاكهة خلال تعاملات اليوم الأربعاء، في سوق الجملة بالعبور، عند نفس أسعار أمس.

وتراوح سعر كيلو الطماطم بين 3 و6 جنيهات، وسعر كيلو البطاطس بين 3.5 و6.5 جنيه، وسعر كيلو البصل بين 2 و3.5 جنيه.

ويقدم مصراوي أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة يوميا بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 3 و6 جنيهات.
البطاطس بين 3.5 و6.5 جنيه.
البصل بين 2 و3.5 جنيه.
الكوسة بين 2.5 و5.5 جنيه.
الفاصوليا بين 7 جنيهات و13 جنيها.
الباذنجان البلدي بين 1.5جنيه و5 جنيهات.
الفلفل الرومي البلدي بين 2 جنيه و5 جنيهات.
الفلفل الحامي البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.
الملوخية بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.
الخيار البلدي بين 2.5 جنيه و5 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال الصيفي بين 5 و7 جنيهات.
الليمون البلدي بين 4 و7 جنيهات.
التفاح المصري بين 12 و18 جنيها.
البلح السماني بين 3 و4 جنيهات.
البلح الزغلول بين 4 و7 جنيهات.
البلح الرملي بين 5 و8 جنيهات.
التين البرشومي بين 7 جنيهات و13 جنيها.
الجوافة بين 4 و9 جنيهات.
الرمان بين 4 و7 جنيهات.
الكانتلوب بين 6 و9 جنيهات.
المانجو العويس بين 19 و25 جنيها.
المانجو الزبدية بين 12 و20 جنيها.
المانجو البلدي بين 9 جنيهات و15 جنيها.

أسعار الخضر الطماطم البطاطس الكوسة الفاصوليا البرتقال التفاح المصري البلح الزغلول

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