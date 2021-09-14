بعد غدٍ الخميس.. "بلتون" يتوقع تثبيت البنك المركزي أسعار الفائدة



كتب- مصطفى عيد:

توقع بنك استثمار بلتون أن تبقي لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعها المقبل بعد غدٍ الخميس.

وتعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي سادس اجتماعاتها هذا العام يوم الخميس المقبل لبحث مصير أسعار الفائدة، وذلك بعد تثبيتها خلال آخر 6 اجتماعات للجنة لتستقر عند 8.25% للإيداع، و9.25% للإقراض.

وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي خفضت أسعار الفائدة بمجموع 4% في عام 2020 منها 3% دفعة واحدة في اجتماع مارس من نفس العام كإجراء استباقي لمواجهة تداعيات أزمة جائحة كورونا.

وقال بنك استثمار بلتون، في تقرير اليوم الثلاثاء،: "تؤكد تطورات قراءات التضخم العام السنوي الاتجاه الصاعد المتوقع من جانبنا للتضخم، مقترباً من نطاق هدف المركزي عند 7% (±2%) في المتوسط بحلول الربع الرابع من 2022. نظراً لارتفاع أسعار السلع الغذائية على أساس شهري (خلال الشهور الأخيرة) والذي تزامن مع ارتفاع ملحوظ في الأسعار العالمية للسلع".

وأضاف: "شهدت قراءة التضخم العام السنوي لمصر ارتفاعاً طفيفاً إلى 5.7% في أغسطس مقارنة بـ 5.4% في يوليو، أقل من تقديراتنا عند 6.2%. تعكس القراءة السنوية ارتفاع بواقع 0.1% على أساس شهري مقارنة بارتفاع بنحو 0.9% في يوليو، أقل من تقديراتنا متأثرة باستقرار أسعار السلع الغذائية مقابل ارتفاعها بنحو 0.5% الشهر السابق".

وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية في شهر أغسطس الماضي للشهر الرابع على التوالي مسجلا 6.4% لإجمالي الجمهورية مقابل 6.1% في يوليو الماضي.

ويأتي هذا الارتفاع رغم تسجيل التضخم الشهري معدلا سالبا 0.1% لإجمالي الجمهورية خلال شهر أغسطس الماضي مقابل معدل موجب 1% في شهر يوليو.

وقال بلتون: "نتوقع ارتفاع قراءة التضخم العام السنوي في النصف الثاني من 2021 مع بدء انعكاس ارتفاع الأسعار العالمية للسلع تدريجيا على السوق المحلي إلى جانب أثر فترات المقارنة".

ويعد الحفاظ على جذب استثمارات الأجانب في أدوات الدين المحلية أيضا أحد أسباب توقعات بلتون بتثبيت أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل للبنك المركزي.

وقال بلتون: "نرى أن الحاجة للحفاظ على جاذبية الاستثمار في سوق أدوات الدخل الثابت، خاصة مع ارتفاع أسعار الفائدة عالمياً، تشكل ضغط على التدفقات للأسواق الناشئة، مما يدعم رؤيتنا (بالتوقع بتثبيت أسعار الفائدة)".

وتتفق توقعات بلتون بتثيبت البنك المركزي أسعار الفائدة بعد غدٍ الخميس مع توقعات عدد من المحللين ببنوك استثمار أخرى منهم محمد أبو باشا نائب رئيس قسم البحوث ببنك استثمار هيرميس، وإسراء أحمد المحللة بشركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية، ومنى بدير كبيرة الاقتصاديين بإدارة البحوث شركة برايم لتداول الأوراق المالية، ونعمان خالد نائب مدير والمحلل ببنك استثمار أرقام كابيتال، ومونيت دوس المحللة بشركة إتش سي لتداول الأوراق المالية.