600 جنيه تراجعًا في سعر طن السكر الأبيض بالأسواق

600 جنيه تراجعًا في سعر طن السكر الأبيض

كتبت- شيرين صلاح:

قال حسن الفندي عضو شعبة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، لمصراوي، إن أسعار السكر الأبيض تراجعت خلال الأيام الماضية بين 400 و600 جنيه للطن بالأسواق.

وتراجع سعر الطن إلى 8200 جنيه خلال الأيام الماضية مقابل سعر يتراوح بين 8600 و8800 جنيه قبل الانخفاض، وفقا لقول الفندي.

وأرجع الفندي تراجع الأسعار إلى طرح وزارة التموين والتجارة الداخلية إلى كميات كبيرة من السكر بالأسواق، مما أدى إلى زيادة المعروض وانخفاض الأسعار.

وذكر الفندي، أن سعر الكيلو بالأسواق سيتراجع مره أخرى بعد انخفاض سعر الطن.

ويبلغ سعر الكيلو بسوق التجزئة حاليًا نحو 9.5 جنيه للمستهلك، وفقا جلال عمران نائب رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية لمصراوي في وقت سابق.

وكانت أسعار السكر الأبيض قفزت خلال الشهر الماضي أكثر من ألف جنيه للطن، بحسب قول عمران.

وكانت الزيادة غير مببره، نظرا لوجود وفرة من المعروض بالأسواق، وفقا لقول عمران سابقا.

ويبلغ حجم استهلاك مصر من السكر بين 3 و3.2 مليون طن سنويًا منها 2.4 مليون طن إنتاج محلي، وتعوض الفارق من الاستيراد.