تسهيل تحويلات المصريين.. البريد يوقع اتفاقيتي تعاون مع نظيره القطري



كتب- علاء حجاج:

وقع الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة البريد المصري، وفالح محمد النعيمي رئيس مجلس إدارة البريد القطري اتفاقيتي تعاون في مجال الحوالات المالية البريدية والتجارة الإلكترونية، بحسب بيان من هيئة البريد المصري اليوم الثلاثاء.

وحضر توقيع الاتفاقيتين المستشار مصطفى البهبيتي مساعد وزير العدل المصري ورئيس اللجنة القانونية من جانب مصر، والشيخ محمد بن حمد سعود آل ثاني مدير إدارة الشئون القانونية بوزارة الخارجية القطرية ورئيس اللجنة القانونية من جانب قطر.

وقالت هيئة البريد إن توقيع اتفاقيتي التعاون يأتي في إطار استئناف مختلف آليات التعاون الثنائي بين البريدين المصري والقطري اتساقًا مع ما يشهده مسار العلاقات المصرية القطرية من تقدم في إطار ما نص عليه اتفاق "العلا".

وقال شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة البريد المصري، إن الاتفاقيتين اللتين تم توقيعهما اليوم مع البريد القطري تأتيان تتويجًا للجهود المبذولة بين الطرفين لدعم أوجه التعاون المنشودة عقب سلسلة من الاجتماعات والمباحثات والزيارات المتبادلة بين الجانبين خلال الفترة الماضية، والتي تمت عن طريق وفود رفيعة المستوى من أجل دفع العلاقات وتعزيز سبل التعاون بين البلدين.

وأضاف أن تلك المباحثات أثمرت عن توقيع اتفاقيتي تعاون، تهدف الاتفاقية الأولى إلى تفعيل خدمة الحوالات المالية البريدية الإلكترونية بين البريدين المصري والقطري عبر النظام العالمي للاتحاد البريدى بما يضمن تقديم خدمات مالية متميزة لجميع المصريين المقيمين بدولة قطر والمقدر عددهم بما يزيد عن 350 ألف مصري.

وذكر فاروق أن هذه الخدمة الجديدة ستمكن المصريين في قطر من إرسال حوالاتهم المالية إلى ذويهم في مصر بكل سهولة ويسر، وذلك عبر إيداعها بمنافذ البريد القطري البالغ عددها 26 مكتب بريد، تغطي جميع أنحاء قطر، ومن ثم استقبال ذويهم في مصر هذه الحوالات بشكل لحظي عبر منافذ البريد المصري التي يتجاوز عددها 400 مكتب بريد منتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.

وأوضح أن الاتفاقية الثانية التي تم توقيعها اليوم تهدف إلى تيسير برامج ومشاريع التجارة الإلكترونية بين البلدين لتنمية حركة التبادل التجاري والترويج للمنتجات محلية الصنع إقليميًّا وعالميًّا عبر وسائل التجارة الإلكترونية ومنصاتها المملوكة لكلا الجانبين.

وأشار فاروق إلى أن البريد المصري عقب توقيع اتفاق "العلا" للمصالحة في الخامس من يناير الماضي أعاد على الفور استئناف الخدمات البريدية مع البريد القطري، مؤكدًا استمرار أوجه التعاون وتبادل الخبرات بين البلدين، وأن المرحلة القادمة ستشهد مزيدًا من التعاون بين البريدين لخدمة مواطني البلدين.

ورحب فالح النعيمي، رئيس البريد القطري، باستئناف العلاقات وتعزيز سبل التعاون المشترك بين البريدين القطري والمصري متمنيًا استمرار التعاون وتبادل الخبرات بينهما.

كما أشاد النعيمي بما وصل إليه البريد المصري من تطور في البنية التحتية والتكنولوجية وتطوير منظومة الخدمات المقدمة للعملاء، وفقا للبيان.