"تنمية المشروعات" ينتهي من تدريب 115 شابا بالقليوبية على أنشطة حرفية

كتب- مصطفى عيد:

نظم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر احتفالية بالتعاون مع محافظة القليوبية بحضور ممثلين من الاتحاد الأوروبي وعلى رأسهم جرتسيلا ريزا مسئول الاتحاد الأوروبي، بحسب بيان من الجهاز اليوم الثلاثاء.

وقال الجهاز إن الاحتفالية شهدت تسليم ما يزيد على 115 شابا شهادات إتمام الدورات التدريبية في مجالات مختلفة منها تجميع وصيانة اللمبات الليد وأجهزة المحمول وتصنيع المنتجات الجلدية وتعبئة وتغليف المواد الغذائية، بالإضافة إلى الدورات التدريبية التي تم تعريفهم خلالها بأسس ومبادئ إقامة المشروعات الصغيرة وإدارتها.

كما تم تسليم 30 متدربا من المتميزين دعما عينيا تمثل في أدوات العدة المتخصصة والضرورية التي تمكنهم من مزاولة نشاطهم الحرفي.

وذكر الجهاز أن تنظيم الاحتفالية يأتي في إطار تنسيقه مع مختلف أجهزة الدولة لمواجهة الهجرة غير النظامية، مشيرا إلى أنه كان في استقبال ممثلي الاتحاد الأوروبي الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية، والمهندس مدحت مسعود رئيس القطاع المركزي للتنمية المجتمعية والبشرية بالجهاز، ولفيف من مسئولي الجهاز وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

وقال المهندس طارق شاش، نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، إن الجهاز يعمل على تنفيذ توجيهات الدولة ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي للجهاز بالمشاركة في تنفيذ المشروعات المختلفة بالتعاون مع الجهات المانحة والدولية لمواجهة الهجرة غير النظامية وتأهيل المواطنين وتطوير مهاراتهم بهدف مساعدتهم على التشغيل الذاتي.

وأضاف أن الجهاز ينفذ حاليا أنشطة متنوعة في مجال التدريب بغرض التشغيل في 11 محافظة منها محافظة القليوبية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي من خلال اتفاقية معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية لتقديم دورات تدريبية متخصصة على الحرف المهنية والفنية المختلفة لأبناء هذه المحافظات وفقا لاحتياجات السوق.

وأوضح شاش أن هذه الأنشطة تستهدف تمكين أبناء هذه المحافظات من إقامة مشروعات خاصة بهم أو الحصول على فرص تشغيل مناسبة بعد الانتهاء من التدريب مما يعطي لهم بديلا مناسبا للهجرة غير الشرعية.

وأشاد طارق شاش بالتعاون المستمر بين الجهاز ومحافظة القليوبية لتقدم كافة أوجه الدعم لأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بالمحافظة.

وأوضح مدحت مسعود أن الشباب الذين استكملوا هذه الدورات التدريبية يتاح لهم الحصول على تمويل ميسر لإقامة مشروعاتهم بالتعاون مع الجمعيات الأهلية بالمحافظة.

وقال مسعود إن الجهاز يتيح تمويلا قدره 3.3 مليون جنيه لأنشطة التدريب بغرض التشغيل بمحافظة القليوبية لتدريب 550 شابا خلال مدة تنفيذ الاتفاقية، مشيرا إلى أنه يتم التركيز على الشباب في الفئة العمرية من 18 إلى 29 سنة، كما يتم التركيز على مركز القناطر الخيرية وإعطاء الأولوية لأبناء قرى سندبيس وأجهور الصغرى.