تحالف "الدار العقارية" الإماراتية يتقدم بعرض شراء حتى 90% من أسهم "سوديك"

كتب- مصطفى عيد:

تقدم تحالف مكون من شركة الدار العقارية الإماراتية، وشركة جاما فورج التابعة لشركة "القابضة" الإماراتية، اليوم بعرض إجباري لشراء حتى 90% من أسهم شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار "سوديك" بسعر نقدي 20 جنيها للسهم.

وقالت الهيئة العامة للرقابة المالية، في بيان للبورصة اليوم الثلاثاء، إنه تم اليوم إيداع مشروع عرض شراء إجباري من تحالف شركة الدار فنتشرز إنترناشونال هولدينجز وشركة جاما فورج ليميتد، لشراء حتى نحو 320.577.631 سهم بنسبة 90% من أسهم رأسمال شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار- سوديك.

وأضافت أن مشروع العرض تضمن سعرا نقديا يبلغ 20 جنيها للسهم وبحد أدنى للتنفيذ 51% من أسهم الشركة المستهدفة بالعرض وذلك وفقا لأحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992.

وأشارت الهيئة إلى أنها تدرس العرض المقدم من التحالف حاليا للاستحواذ على شركة سوديك.

وقررت إدارة البورصة إيقاف التعامل على أسهم الشركة لمدة 10 دقائق لحين الاطلاع على الخبر المنشور مع تعليق جميع العروض والطلبات المسجلة على أسهم الشركة قبل نشر هذا الإعلان.

وكانت شركة سوديك أعلنت في مارس الماضي أنها تلقت خطابا من شركة الدار العقارية، شركة تطوير عقاري في الإمارات، يتضمن عرضا مبدئيا غير ملزم للاستحواذ محتمل نقدي على حصة لا تقل عن 51% من أسهم رأس المال المصدر للشركة من خلال عرض شراء إجباري على كامل أسهم الشركة.

ووافقت هيئة الرقابة المالية من قبل على مد مهلة تلقي العرض من الدار العقارية للاستحواذ على سوديك أكثر من مرة.

وتعمل شركة سوديك في التطوير العقاري، ومن أكبر مشروعات الشركة "ويست تاون" وهو حي سكني متكامل بمدينة الشيخ زايد في السادس من أكتوبر على مشارف القاهرة، ومشروع "ألجريا"، ومشروع "فورتي ويست"، ومشروع "بوليجون"، ومشروع "قطامية بلازا"، ومشروع "أوتوفيل".