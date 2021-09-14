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اتفاق حكومي على تطوير منظومة حماية المنافسة داخل قطاع الاتصالات

11:15 ص الثلاثاء 14 سبتمبر 2021
اتفاق حكومي على تطوير منظومة حماية المنافسة داخل قطاع الاتصالات

الدكتور محمود ممتاز

كتب- مصطفى عيد:

اتفق الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، مع المهندس حسام الجمل، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات؛ خلال لقائهما على تفعيل أحكام بروتوكول التعاون المبرم بين الجهازين، وتطوير منظومة حماية المنافسة الحرة داخل قطاع الاتصالات، بحسب بيان من جهاز حماية المنافسة اليوم الثلاثاء.

وقال الجهاز إن الاتفاق بين الجهازين يأتي في إطار التوجه نحو منظومة حكومية فاعلة تعتمد بشكل أساسي على التعاون والتنسيق بين مختلف أجهزة الدولة، كإحدى الركائز الأساسية التي تعتمد عليها الحكومة في خططها الاستراتيجية الحالية والمستقبلية نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

كما اتفق الجانبان على تبادل المعلومات والخبرات والتدريب المشترك، والتشاور في الأمور المشتركة والمساعدة في إنفاذ القانون.

واتفق الجهازان أيضا على دراسة المشاكل المتعلقة بالمنافسة داخل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومواجهة أية ممارسات قد يترتب عليها منع حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها داخل القطاع.

محمود ممتاز جهاز حماية المنافسة قطاع الاتصالات

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