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"كرم سولار" تدشن شركة لتحلية المياه باستخدام الطاقة الشمسية

04:42 م الإثنين 13 سبتمبر 2021
"كرم سولار" تدشن شركة لتحلية المياه باستخدام الطاقة الشمسية

جانب من اللقاء

القاهرة-مصراوي:

دشنت شركة "كرم سولار" KarmSolar، العاملة في مجال توليد وتوزيع الطاقة الشمسية، شركة جديدة تقدم من خلالها حلولًا لتحلية المياه باستخدام الطاقة الشمسية تحت اسم KarmWater.

وقالت الشركة في بيان صحفي اليوم الاثنين إن أعمال الشركة الجديدة تنطلق بتنفيذ مشروع لتحلية المياه باستخدام الطاقة الشمسية في مرسى علم.

وتنص الاتفاقية المؤسسة للمشروع على تشييد KarmSolar لأول محطة تحلية مياه في منتجع مرسى شقرة، بحسب البيان.

وتعمل شركة KarmWater على تصميم وبناء وتشغيل محطات تحلية المياه التي تعمل بالطاقة الشمسية حسب مقاييس ومعايير مُتفق عليها، والتي توفر لعملاء مثل المصانع والمزارع والمنتجعات مياهاً عذبة ونظيفة عبر اتفاقيات شراء المياه (WPAs)، وفقًا للبيان.

تُعد محطات تحلية المياه مُكلفة للغاية بسبب ارتفاع تكاليف استهلاك الكهرباء المرتبطة بهذه التكنولوجيا التي تصل إلى 60% من تكاليف تحلية المياه.

وقالت الشركة إن محطات تحلية المياه التي تعمل بالطاقة الشمسية تخفض من تكاليف الطاقة المُستخدمة بشكل كبير، ما يُخفض من التكلفة الكلية لتشغيل المحطة ويجعل خيار تحلية المياه أكثر توفيرًا للعملاء المحتملين.

وقال أحمد زهران، الرئيس التنفيذي لشركة KarmSolar، يعد إنشاء KarmWater علامة بارزة في مسيرة نمو مجموعة KarmSolar.

وأضاف أن توقيع أول اتفاقية لنا مع منتجع مرسى شقرة يؤكد لنا وللسوق مدى فاعلية تحلية مياه البحر بالطاقة الشمسية، ويدفعنا نحو توسيع عروضنا التجارية بالنسبة لحلول تحلية المياه.

شركة كرم سولار الطاقة الشمسية KarmWater مشروع لتحلية المياه

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