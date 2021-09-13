التضامن: توفير 4500 فرصة عمل لمستفيدي برنامج فرصة من شركات القطاع الخاص

كتبت-ياسمين سليم:

كشف عاطف الشبراوي مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للتمكين الاقتصادي وبرنامج فرصة، توفير حوالي 4500 فرصة عمل من شركات في القطاع الخاص لمستفيدي برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة"، خلال لقاء تشاركي عقد اليوم الاثنين.

وقال بيان من الوزارة إن مختلف الشركات التي حضرت قدمت عروضًا بالتدريب والتوظيف في شركاتهم الموزعة في مختلف المحافظات.

وعقدت الوزارة لقاءً تشاركيًا مع القطاع الخاص لبحث سبل التعاون في دعم المرأة والشباب والأسر محدودة الدخل من مستفيدي برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة" للاندماج في سوق العمل وتوفير وظائف لائقة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي من خلال توفير عمالة مدربة.

وشهد اللقاء حضور عددًا كبيرًا من ممثلي القطاع الخاص والشركات المصرية والدولية لتعريفهم وتقديم عرض مفصل لخدمات برنامج فرصة وأنشطة التمكين الاقتصادي بوزارة التضامن الاجتماعي.

ويأتي اللقاء في إطار نشاط برنامج "فرصة" بوزارة التضامن الاجتماعي لنشر ثقافة العمل والإنتاج بين مستفيدي شبكة الحماية الاجتماعية من برنامج تكافل وكرامة القادرين على العمل، والترابط مع المجتمع المدني، والقطاع الخاص في مجالات التنمية الاجتماعية ودعوتها لتوفير أدوات إنتاج والانتقال لثقافة العمل والمساعدة في تجهيز الأفراد للعمل والإنتاج من الأعمال الخيرية إلى الأنشطة التنموية.

وقال الشبراوي إن البرنامج يوفر منظومة متكاملة لدعم الأفراد والأسر محدودي الدخل لدمج أكبر عدد في أنشطة اقتصادية وإنتاجية ناجحة تنتهي بتخرجهم، وتعتمد على الابتكار والشراكات المستدامة مع المنظمات الأهلية والقطاع الخاص والتجارب العالمية الرائدة.

وكشف الشبراوي عن أن اللقاء أسفر عن توفير حوالي 4500 فرصة عمل من مختلف الشركات التي حضرت وقدمت عروضًا بالتدريب والتوظيف في شركاتهم الموزعة في مختلف المحافظات.

وأضاف أن البرنامج يعمل على تحفيز وتشجيع وتعديل سلوك المستفيدين وتغيير عقليتهم من الرعاية الاجتماعية إلى العمل والتركيز على الابتكار والفرص غير المستغلة، بالإضافة إلى تبني المبادرات الرائدة.

كما يعمل البرنامج على إنشاء شبكة من المتطوعين والموجهين "سفراء التمكين"، مشيرًا إلى أن فريق فرصة افتتح وحدات التدريب والتوظيف بالمحافظات، وسوف يقدمون الدعم والرعاية والمساهمة في حصر فرص التمكين الاقتصادي التي ينفذها شركاء التنمية سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص أو القطاع الأهلي والتنسيق معهم لتنفيذ هذه الأنشطة.

وأوضح مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للتمكين الاقتصادي وبرنامج فرصة أن الدعم النقدي المشروط للمستفيدين منه الراغبين في الدخول إلى سوق العمل والتوظيف وامتلاك أدوات إنتاج مستمر، لن يتوقف مع المشاركة في برنامج فرصة.

وقال إن الوزارة لن تقطع الدعم لمدة من ستة شهور إلى ١٢ شهرا، وهي فترة التحاقه في سوق العمل وتأسيس المشروع، مشددًا على أن 75% من المستفيدين من جلسات تعديل السلوك يرغبون في العمل وذلك بعد أن كانت هذه النسبة سابقاً قبل تنفيذ جلسات تعديل السلوك 88% رافضين العمل والخروج من دائرة الراحة، وذلك وفق آخر النتائج حتى مطلع سبتمبر الجاري.