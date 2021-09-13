معيط: ميكنة منظومة الجمارك لتسهيل حركة التجارة وخفض تكلفتها

كتب- مصطفى عيد:

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، حرص الحكومة على توفير المناخ المناسب لتحفيز الاستثمار؛ بما يسهم في جذب شركاء التنمية الدوليين للعمل في شتى القطاعات، بحسب بيان من وزارة المالية اليوم الاثنين.

وأشار الوزير إلى حرص الحكومة على فتح آفاق رحبة أمام القطاع الخاص المحلي والأجنبي لدفع مسيرة التنمية الاقتصادية؛ باعتباره أحد محركات النمو خاصة أنه يوفر فرص عمل جديدة للشباب، على نحو يُساعد في الاستغلال الأمثل للفرص التنموية الواعدة التي تُتيحها مصر من خلال تنفيذ مشروعاتها القومية العملاقة.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع هاني سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، بحضور الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، والدكتورة منى ناصر مساعد الوزير للمتابعة وتطوير الجمارك، والسفير حسام حسين مستشار الوزير للعلاقات الخارجية.

وقال إن وزارة المالية تتطلع إلى تعميق الشراكات التنموية، بما يسهم في تعزيز جهود تحسين معيشة المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات العامة، مؤكدًا أنه يتم تعظيم الجهود المبذولة للانتهاء من ميكنة وتطوير المنظومة الجمركية؛ لتصبح الموانئ بوابات عبور، وليست أماكن تخزين وتتحول مصر إلى منطقة لوجستية عالمية متطورة.

وأضاف الوزير أن ذلك سيؤدي إلى تيسير حركة التجارة وخفض تكلفة الاستيراد والتصدير ومن ثم تقليل تكلفة السلع والخدمات في الأسواق المحلية.

وأشاد الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة بالتطورات الإيجابية بشتى مناحي الحياة فى مصر، خاصة المنظومة الجمركية وهو ما ينعكس بالإيجاب على حركة التجارة، معربًا عن تقديره لما يحققه الاقتصاد المصري من طفرة في الأداء بشهادة المؤسسات الدولية.

وأكد سعي المؤسسة إلى زيادة التعاون مع مصر، لدعم المبادرات التنموية خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع استضافة مصر للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية عام 2022.