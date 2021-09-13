توقعات بارتفاع أسعار الملابس الشتوية 50% هذا العام بسبب زيادة خامات الإنتاج

كتبت- شيرين صلاح:

توقع محمد الداعور عضو شعبة الملابس بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، ارتفاع أسعار الملابس الشتوية بحد أقصى إلى 50% بالأسواق، وذلك بعد ارتفاع خامات الإنتاج هذا العام.

وقال الداعور، إن أسعار خامات الإنتاج ارتفعت هذا العام عن العام الماضي، مشيرا إلى أن أسعار الشحن رفعت أسعار خامات التغليف والتعبئة، لذا فإنه من الموقع ارتفاع أسعار الملابس الشتوية.

وكانت أسعار الشحن شهدت ارتفاعات منذ بداية أزمة فيروس كورونا وتوقف حركة التجارة، إلا أنها منذ نهاية نوفمبر الماضي تسجل صعودًا كبيرًا وصل لمستويات قياسية، مسببة أزمة عالمية في مجال الشحن.

ووفقا لقول الداعور، فإنه نظرا لتراجع القوة الشرائية لدى المواطنين فإن حجم الإنتاج من الملابس الشتوية بالمصانع هذا العام تراجع بنحو 30% عن الماضي.

وأضاف الداعور، أنه من المقرر طرح الملابس الشتوية بالمحلات منتصف أكتوبر المقبل.

وعن الأوكازيون الصيفي قال عضو شعبة الملابس، إن الأوكازيون الصيفي لم يحقق النتائج المرجوة منه ولم يحقق مبيعات للمحلات.

وذكر الداعور، إن الأوكازيون في السنوات الأخيرة الماضية أصبح غير منشط مبيعات محلات الملابس، في ظل اتجاه الزبائن إلى التسوق الإلكتروني.

وبحسب الداعور، فإن تخفيضات الأوكازيون الصيفي هذا العام تراوحت بين 5 و70% على القطع، باختلاف الموديلات.

وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية أعلنت بدء الأوكازيون الصيفي اعتبارا من يوم 2 أغسطس ولمدة شهر، ومدت الوزارة فترة الأوكازيون حتى منتصف شهر سبتمبر المقبل.