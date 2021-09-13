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الإحصاء: إنتاج صناعة منتجات التبغ يرتفع لـ 54 مليار جنيه في 2018-2019

11:33 ص الإثنين 13 سبتمبر 2021
الإحصاء: إنتاج صناعة منتجات التبغ يرتفع لـ 54 مليار جنيه في 2018-2019

صناعة منتجات التبغ

كتبت-ياسمين سليم:

ارتفعت قيمة الإنتاج في صناعة منتجات التبغ خلال العام المالي 2018-2019 إلى 54 مليار جنيه مقابل 48.5 مليار جنيه في العام السابق له بنسبة 11.3%.

وأصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الاثنين النشرة السنوية لإحصاء الإنتاج الصناعي السنوي لمنشآت القطاع العام والأعمال العام في 2018-2019.

وبلغت قيمة إنتاج صناعة المواد والمنتجات الكيماوية 6.3 مليار جنيه في 2018/2019 مقابل 5.4 مليار جنيه في 2017/2018 بارتفاع بلغت نسبته 17.3%.

وسجل قيمة الإنتاج في صناعة منتجات المطاط واللدائن (البلاستيك والمطاط) 411.8 مليون جنيه في 2018/2019 مقابل 355.1 مليون جنيه في 2017/2018 بارتفاع نسبته 16%.

وقال البيان إن قيمة الإنتاج في صنــاعــة الأدوية بلغ 4.9 مليار جنيــه في 2018/2019 مقابل 4.4 مليـار جنيـه في 2017/2018 بارتفاع بلغ نسبته 10.9%.

ويساهم نشاط المنتجات الغذائية بنسبة 17.3%، يليه الفلزات القاعدية (حديد وصلب ومسبوكات ومعادن ثمينة) بنسبة 16.9%، ثم نشاط المواد والمنتجات الكيماوية بنسبة 5% من قيمة الإنتاج الصناعي (بدون البترول وتكريره).

صناعة منتجات التبغ الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء النشرة السنوية منشآت القطاع العام المنتجات الكيماوية

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