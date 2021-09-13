انطلاق المؤتمر الاستثماري الافتراضي الرابع للمجموعة المالية هيرميس

أعلنت المجموعة المالية هيرميس، المؤسسة المالية والاستثمارية العاملة في الأسواق الناشئة والمبتدئة، في بيان اليوم الاثنين، انطلاق أعمال المؤتمر الاستثماري الافتراضي الرابع للمجموعة المالية هيرميس، تحت عنوان "الأسواق الناشئة والمبتدئة في 2022 بعد تعافي الاقتصاد".

وينعقد المؤتمر خلال الفترة من 13 إلى 21 سبتمبر الجاري، وتديره المجموعة المالية هيرميس من خلال منصة رقمية تفاعلية، وفقا للبيان.

وقالت هيرميس إن المؤتمر يشهد مشاركة ممثلي الإدارة التنفيذية لحوالي 215 شركة من 35 دولة، فضلًا عن أكثر من 720 مستثمرا دوليا من 260 من أبرز المؤسسات المالية، بهدف تبادل الرؤى والأفكار حول الأوضاع التي تشهدها الأسواق الناشئة والمبتدئة خلال العام المقبل.

وقال محمد عبيد، الرئيس التنفيذي المشارك لبنك الاستثمار بالمجموعة المالية هيرميس، إن المستثمرين في الأسواق الناشئة والمبتدئة يتطلعون إلى معرفة التطورات العالمية وبحث فرص النمو المحلية الواعدة وذلك في ظل حالة التعافي المرتقبة للأسواق.

وأضاف أن قاعدة الأصول المجمعة ارتفعت في كلٍ من الأسواق المبتدئة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مقارنة بمؤشرات الأسواق الناشئة خلال عام 2021، وذلك بفضل التحسن الملحوظ في أنشطة قطاع التجزئة والتدفقات الاستثمارية الأجنبية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأشار عبيد إلى تطلع هيرميس من خلال النسخة الحالية من المؤتمر إلى تبادل الرؤى التحليلية الثاقبة بشأن حالة التعافي التي سوف تمر بها الأسواق خلال عام 2022.

وأوضح أن ذلك سيكون من خلال الاجتماعات التي سيعقدها مجموعة كبيرة من المستثمرين والمديرين التنفيذيين من الشركات التي تعمل بالأسواق الناشئة والمبتدئة لمناقشة الأوضاع الاقتصادية الراهنة، وهو ما سيتيح لهم الفرصة لاستكشاف فرص الاستثمار الجذابة التي تنبض بها الأسواق.

وكانت هيرميس نجحت في إدارة وتنظيم المؤتمر الاستثماري الافتراضي الأول في يونيو من عام 2020 "One-on-One" من خلال منصة رقمية متطورة استجابةً للظروف المتعلقة بانتشار فيروس (كوفيد 19).

وقالت الشركة إنها، في تطور لاحق، نجحت في إقامة النسخة الثالثة من ذلك المؤتمر، والذي شهد انعقاد 12 ألف اجتماع بين ممثلي الإدارة التنفيذية لأبرز 197 شركة من 28 دولة، فضلًا عن 700 مستثمر دولي من أبرز 253 من المؤسسات المالية بقاعدة أصول مدارة بقيمة تربو على 898 مليار دولار.

وقال محمد عبيد إنه مع اقتراب نهاية العام الحالي الذي شهد العديد من التحديات، متفائل بقدرة الأسواق الناشئة والمبتدئة على التعافي خلال عام 2022.

وأضاف أن فعاليات هذا المؤتمر سوف تشهد مناقشة مستفيضة للعديد من القضايا، كالتأثيرات المستقبلية للتضخم في اقتصاديات الأسواق الناشئة والمبتدئة والولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك ما سيحدث بشأن الدورة الفائقة للسلع، وأعباء المستويات المرتفعة للدين.

وتعمل المجموعة المالية هيرميس بشكل مباشر في 13 دولة عبر أربع قارات، ونشأت الشركة في السوق المصري وتوسعت على مدار 37 عامًا ولها فريق عمل يضم أكثر من 5500 موظف.

وتتخصّص الشركة في تقديم باقة من الخدمات المالية والاستثمارية، تتنوع بين الترويج وتغطية الاكتتاب وإدارة الأصول والوساطة في الأوراق المالية والبحوث والاستثمار المباشر بجميع أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.