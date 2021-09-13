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ارتفاع طفيف للبورصة في بداية تعاملات اليوم الاثنين

10:12 ص الإثنين 13 سبتمبر 2021
ارتفاع طفيف للبورصة في بداية تعاملات اليوم الاثنين

البورصة المصرية

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 فى بداية تعاملات اليوم الاثنين بنسبة طفيفة بلغت 0.07% إلى مستوى 11044 نقطة.

بينما تراجع مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.11%، ومؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.04%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة انخفض في نهاية تداولات جلسة أمس بنسبة 0.17% إلى مستوى 11036 نقطة.

البورصة مؤشر EGX70EWI المؤشر الرئيسي للبورصة اسهم البورصة

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