جامع: بدء تنفيذ خطة شاملة لإعادة هيكلة مركز تحديث الصناعة وتصعيد الشباب

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أعلنت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، بدء تنفيذ خطة شاملة لإعادة هيكلة مركز تحديث الصناعة بهدف حوكمة المركز وتحديث اللوائح والإجراءات التعاقدية والمالية ولائحة الموارد البشرية وسلطات الاختصاص للمركز بما يحقق الشفافية واستدامة العمل بالمركز، بحسب بيان من وزارة التجارة والصناعة اليوم الأحد.

وقالت الوزيرة إن إعادة هيكلة المركز تشمل أيضاً تصعيد كوادر من الشباب لتولي مراكز قيادية داخل المركز، الأمر الذي يسهم في ضخ دماء جديدة قادرة على تنفيذ السياسات والرؤى التي تتضمنها استراتيجية المركز والتي تم إقرارها من مجلس إدارة مركز تحديث الصناعة مؤخراً.

جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقدته الوزيرة مع العاملين بالمركز ومديري الفروع، وذلك بحضور المهندس محمد عبد الكريم المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة.

وأكدت الوزيرة أن الوزارة تسعى جاهدةً لاستعادة المركز لمكانته داخل منظومة الصناعة الوطنية باعتباره الذراع الرئيسي للوزارة لتنمية وتحديث الصناعة الوطنية بمختلف قطاعاتها، مشيرةً إلى أن الوزارة ستعمل خلال المرحلة المقبلة على استعادة المركز مساره الصحيح كأحد أهم الكيانات الهامة في منظومة تنمية وتطوير الصناعة الوطنية.

وأضافت أن المركز يضم عددا كبيرا من الكفاءات والكوادر الشابة التي يمكن الاستفادة منها في تحسين الخدمات التي يقدمها المركز للقطاع الصناعي من خلال تنفيذ السياسات والرؤى الجديدة للمركز التي من شأنها الارتقاء بالصناعة الوطنية وزيادة تنافسية المنتج المصري بالسوقين المحلي والعالمي.

وذكرت الوزيرة أن مجلس إدارة مركز تحديث الصناعة سينعقد بصفة دورية خلال المرحلة المقبلة لبحث ومناقشة التطورات الجديدة وإقرارها، وبما يخدم مصلحة العاملين بالمركز ويسهم في تطوير الصناعة المصرية.

وأوضحت أن وزارة الصناعة تسعى حالياً لزيادة الموارد المالية للمركز لتمكينه من التوسع في البرامج الخدمية التي يقدمها للقطاع الصناعي، حيث تم تشكيل لجنة من داخل المركز لإدارة الموارد بهدف تحقيق الاستثمار الأمثل للموارد.

وقالت الوزارة إنه في إطار الهيكلة الجديدة للمركز وتفعيل تواصله مع مجتمع الأعمال شهدت الوزيرة إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد للمركز باللغتين العربية والإنجليزية http://www.imc-egypt.org والذي يتضمن كافة الأنشطة والخدمات التي يقدمها المركز للقطاع الصناعي.

كما استعرضت الوزيرة آخر التطورات التي أجراها المركز لتطوير كافة المنصات التابعة له على مواقع التواصل الاجتماعي، بحسب الوزارة.

وقال المهندس محمد عبد الكريم، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، إن الدعم اللامحدود من وزارة الصناعة للمركز يمثل ركيزة أساسية لتنفيذ الاستراتيجية الجديدة لمركز تحديث الصناعة والتي تستهدف تعزيز دور المركز ليقوم بدور أكثر فاعلية في تنمية وتطوير الصناعة المصرية بالتنسيق والتعاون مع مجتمع الأعمال.

وأضاف أنه في إطار دعم الوزارة للمركز أصبح مركز تحديث الصناعة شريكا رئيسيا في تنفيذ العديد من المبادرات والاستراتيجيات القومية الهادفة إلى تنمية وتحديث قطاعات صناعية مختلفة، وهو الأمر الذي يعزز من دور ومكانة المركز كأحد أهم الكيانات الفاعلة بمنظومة الاقتصاد المصري.

واستمعت نيفين جامع لآراء عدد من العاملين بالمركز والذين أكدوا أن الاهتمام الذي توليه الوزيرة بالمركز يؤكد أهمية ودور المركز في دعم الصناعة الوطنية، وفقا للوزارة.

كما أشاد العاملون بالمركز بالسياسات الجديدة التي تتبناها الوزارة لتطوير المركز وإعادة الهيكلة، وكذا بوجود لوائح محددة تنظم سير العمل بالمركز وتسمح للشباب بتولي المناصب القيادية وهو ما ستنعكس آثاره إيجاباً على رفع الروح المعنوية للعاملين وتشجيعهم على تقديم أفضل ما لديهم لتعزيز دور المركز خلال المرحلة المقبلة، بحسب البيان.