تراجع طفيف للبورصة مع بداية تعاملات اليوم الأحد
كتب- مصطفى عيد:
تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 فى بداية تعاملات اليوم الأحد بنسبة بلغت 0.07% إلى مستوى 11049 نقطة.
بينما ارتفع مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.44%، ومؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.32%.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة انخفض في نهاية تداولات جلسة يوم الخميس الماضي بنسبة 0.71% إلى مستوى 11056 نقطة.
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