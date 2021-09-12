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تراجع طفيف للبورصة مع بداية تعاملات اليوم الأحد

10:46 ص الأحد 12 سبتمبر 2021
تراجع طفيف للبورصة مع بداية تعاملات اليوم الأحد

البورصة المصرية

كتب- مصطفى عيد:

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 فى بداية تعاملات اليوم الأحد بنسبة بلغت 0.07% إلى مستوى 11049 نقطة.

بينما ارتفع مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.44%، ومؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.32%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة انخفض في نهاية تداولات جلسة يوم الخميس الماضي بنسبة 0.71% إلى مستوى 11056 نقطة.

البورصة المؤشر الرئيسي للبورصة مؤشر EGX70EWI

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