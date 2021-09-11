Masrawy logo white

تعرف على أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم السبت

01:18 م السبت 11 سبتمبر 2021
تعرف على أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم السبت

أسعار الذهب

كتبت-دينا خالد:

استقرت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم السبت، مقارنة بأسعار أمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل اليوم 783 جنيهًا.

وسجل سعر الجرام من الذهب عيار 18 نحو 671 جنيهًا وعيار 24 نحو 894.9 جنيه، وقيمة الذهب في الجنيه 6264 جنيهًا.

وعالميًا تراجعت أسعار الذهب بنسبة 0.39% في نهاية تعاملات أمس، آخر جلسات الأسبوع.

ووفقًا لبيانات وكالة بلومبرج انخفض سعر أوقية الذهب إلى 1787.5 دولار في نهاية تعاملات الأسبوع.

واليوم وغد عطلة رسمية في البورصات العالمية.

أسعار الذهب شعبة الذهب غرفة القاهرة التجارية الذهب

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
413

إصابات اليوم

12

وفيات اليوم

731

متعافون اليوم

291585

إجمالي الإصابات

16836

إجمالي الوفيات

244793

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا