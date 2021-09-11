تعرف على أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم السبت

كتبت-دينا خالد:

استقرت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم السبت، مقارنة بأسعار أمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل اليوم 783 جنيهًا.

وسجل سعر الجرام من الذهب عيار 18 نحو 671 جنيهًا وعيار 24 نحو 894.9 جنيه، وقيمة الذهب في الجنيه 6264 جنيهًا.

وعالميًا تراجعت أسعار الذهب بنسبة 0.39% في نهاية تعاملات أمس، آخر جلسات الأسبوع.

ووفقًا لبيانات وكالة بلومبرج انخفض سعر أوقية الذهب إلى 1787.5 دولار في نهاية تعاملات الأسبوع.

واليوم وغد عطلة رسمية في البورصات العالمية.