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ارتفاع كبير في أسعار السمك البلطي خلال تعاملات اليوم بسوق العبور

10:01 ص السبت 11 سبتمبر 2021
ارتفاع كبير في أسعار السمك البلطي خلال تعاملات اليوم بسوق العبور

أسعار السمك

كتبت- دينا خالد:

انخفض سعر كيلو السمك البلطي 3 جنيهات خلال تعاملات اليوم السبت في سوق الجملة بالعبور، ليتراوح بين 22 و24 جنيها، مقارنة بأسعار أمس.

واستقر سعر كيلو الكابوريا، خلال تعاملات اليوم، ليتراوح بين 30 و120 جنيها.

واستقر سعر كيلو السمك المكرونة السويسي ما بين 60 و80 جنيها، وسجل سعر كيلو السمك البوري بين 50 و60 جنيها.

بينما استقر سعر كيلو الفيليه البلطي ليتراوح بين 30 جنيها و110 جنيهات.

وبقي سعر كيلو الجمبري الصغير ثابتا، ليتراوح بين 85 و165 جنيها، وسعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيها.

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