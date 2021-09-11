تراجع مؤشرات الأسهم الأمريكية في نهاية التعاملات
نيويورك- (د ب أ):
أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على تراجع مع نهاية تعاملات يوم الجمعة.
وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات متراجعا بمقدار 66ر271 نقطة، أو 8ر0% ، ليصل إلى 70ر34607 نقطة.
وخسر مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 70ر34 نقطة، أو 8ر0% ، ليصل إلى 58ر4458 نقطة.
وتراجع مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 76ر132 نقطة، أو 9ر0% ، ليصل إلى 49ر15115 نقطة.
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