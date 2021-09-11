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تراجع مؤشرات الأسهم الأمريكية في نهاية التعاملات

01:34 ص السبت 11 سبتمبر 2021
تراجع مؤشرات الأسهم الأمريكية في نهاية التعاملات

بورصة وول ستريت

نيويورك- (د ب أ):
أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على تراجع مع نهاية تعاملات يوم الجمعة.

وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات متراجعا بمقدار 66ر271 نقطة، أو 8ر0% ، ليصل إلى 70ر34607 نقطة.

وخسر مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 70ر34 نقطة، أو 8ر0% ، ليصل إلى 58ر4458 نقطة.

وتراجع مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 76ر132 نقطة، أو 9ر0% ، ليصل إلى 49ر15115 نقطة.​

بورصة وول ستريت مؤشرات الأسهم الأمريكية مؤشرات الأسهم الرئيسية مؤشر داو جونز الصناعي

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