أسعار الذهب تتراجع 8 جنيهات في أسبوع بالسوق المحلي

كتبت – شيماء حفظي:

تراجعت أسعار الذهب في مصر، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، 8 جنيهات، نتيجة الانخفاض في أسعار الخام عالميا.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل اليوم 783 جنيهًا مقابل 791 جنيهًا الجمعة الماضي.

وسجل سعر الجرام من الذهب عيار 18 نحو 671 جنيهًا وعيار 24 نحو 894.9 جنيه، وقيمة الذهب في الجنيه 6264 جنيهًا.

وعالميا، انخفض سعر الذهب في البورصات العالمية 1.4% منذ بداية الأسبوع، فهو يتجه لأول انخفاض له في خمسة أسابيع.