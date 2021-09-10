المالية: التطبيق الإلزامي لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI» خلال 20 يوما

كتب - مصطفى عيد:

قالت وزارة المالية في بيان اليوم الجمعة، إن العد التنازلي للتطبيق الإلزامي لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI»، يتبقى عليه 20 يومًا، حيث لن يتم السماح بدخول أى بضائع إلى الموانئ البحرية المصرية يتم شحنها من الخارج اعتبارًا من الأول من أكتوبر المقبل إلا من خلال نظام «ACI».

وأعرب الدكتور محمد معيط وزير المالية، عن خالص شكره وتقديره لشركاء النجاح من المستوردين والمستخلصين الجمركيين والشركات المُصدرة والشركات العالمية متعددة الجنسيات التى بادرت بالانضمام إلى منظومة «ACI» والتعامل من خلالها لاستيراد البضائع من الخارج خلال الفترة التجريبية التى بدأت فى أبريل الماضى وتنتهى فى ٣٠ سبتمبر الحالى.

وأشار إلى أن ذلك يعكس حرص مجتمع الأعمال على الإسهام الفعَّال فى تنفيذ المشروع القومى لتحديث وميكنة المنظومة الجمركية الذى يجعل من مصر وجهة عالمية للتجارة الدولية، ويسهم فى خفض تكلفة عملية الاستيراد والتصدير، وتقليص زمن الإفراج الجمركى بحيث تكون الموانئ بوابات لعبور البضائع وليست أماكن لتخزينها؛ بما يؤدى إلى تحسين ترتيب مصر فى مؤشرات التنافسية الدولية، وتسهيل حركة التجارة، وتحفيز الاستثمار.

وقال الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، إن هناك إقبالًا ملحوظًا من المستوردين ووكلائهم من المستخلصين الجمركيين على الانضمام لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI»، حيث تجاوز عدد المسجلين حتى الآن ١٨ ألفًا، وقد تم استصدار ٢٦ ألف رقم «ACI»، وسجل ٢٨ ألف مُصدِّر أجنبي حسابات على «بلوك تشين»، منذ انطلاق نظام التسجيل المسبق للشحنات تجريبيًا فى شهر أبريل الماضى.

وأكد أنه تم مد فترة التشغيل التجريبى للمنظومة الجديدة، من نهاية يوليو الماضي إلى نهاية سبتمبر الحالى، لتكون بمثابة فرصة أخيرة للمستوردين ووكلائهم من المستخلصين الجمركيين والشركات المصدرة لمصر، والشركات العالمية متعددة الجنسيات للتسجيل على المنظومة الجديدة؛ للاستفادة من التيسيرات التى يوفرها هذا النظام من تسهيل للإجراءات وميكنتها، والتوسع فى الإفراج الجمركي المسبق للبضائع قبل وصولها للموانئ.

وأضاف أنه تم استحداث المراكز اللوجستية بالقاهرة وشرق وغرب بورسعيد، وبورتوفيق، والعين السخنة، ودمياط، والدخيلة، والإسكندرية، وبذلك تغطى منصة «نافذة» ٩٦٪ من صادرات وواردات مصر، ومن المستهدف قبل نهاية عام ٢٠٢١، أن تمتد منصة «نافذة» إلى كل موانئ مصر؛ من أجل استكمال منظومة استراتيجية جمركية متكاملة.

وأشار إلى أن هناك مزايا تحفيزية تم إقرارها لتشجيع مجتمع الأعمال على الانضمام لمنظومة «ACI» تضمنت خصم ٥٠٪ من رسوم الاشتراك بالمنصة الإلكترونية الموحدة للتجارة القومية «نافذة» لمن سجَّل التوقيع الإلكترونى بالنظام الجديد قبل نهاية أغسطس الماضى، و٣٠٪ لمن يُسَّجل فى النصف الأول من سبتمبر الحالى، و٢٠٪ لمن يُسَّجل قبل نهاية سبتمبر الحالى، كما تم تخصيص مسار سريع بكل مركز لوجيستي للمنضمين إلى منظومة «ACI»، وإتاحة أولوية الإفراج المسبق، والكشف الفورى للشهادات.

وقالت الدكتورة منى ناصر، مساعد الوزير للمتابعة وتطوير الجمارك، إنه تلاحظ فى الفترة الأخيرة عدم قدرة بعض المصدرين الأجانب على إرسال بيانات الفواتير على «شيت إكسيل» يمكن التعامل عليه فى منظومة «نافذة»، واستجابة لذلك تم السماح للمصدرين الأجانب بإرسال فواتير «PDF مفتوحة للقراءة» إلى منصة «البلوك تشين» فى حالة عدم قدرتهم على إرسال الفواتير بنظام «شيت إكسيل» المطلوب للتعامل عليه كبيانات هيكلية بمنظومة «نافذة» حيث تتولى هذه المنصة مجانًا لمدة ٦ أشهر، تحويل شكل الفواتير إلى «شيت إكسيل» وإرسالها إلى منصة «نافذة» لإمكانية التعامل على هذه البيانات، مطالبةً المستوردين الراغبين في استفادة مصدريهم من هذه الخدمة بإرسال نماذج فواتير المصدرين «٥ فواتير لكل مصدر»، بأسرع وقت ممكن إلى منظومة «نافذة» على البريد الإلكترونى: e-invoice.ACI@MTS-EGY.com حتى يتسنى مساعدتهم فى هذا الشأن.

وأشارت إلى حرص وزارة المالية ومصلحة الجمارك على تقديم كل أوجه الدعم الفنى للمستوردين والمستخلصين الجمركيين وأصحاب التوكيلات الملاحية، لمساعدتهم بشكل فورى على التسجيل بمنظومة «ACI» حيث يمكن لهم المشاركة في الاجتماع الدوري الذى ينعقد يومي الاثنين والخميس من كل أسبوع بمقر الوزارة لمناقشة أى تحديات والتغلب عليها، أو حضور التدريب العملى بمقر الوزارة أيضًا يومى الأربعاء والخميس من كل أسبوع من التاسعة صباحًا إلى الخامسة مساءً، الذى يتيح إمكانية المساعدة الفورية فى التسجيل على المنظومة، ويمكن أيضًا المشاركة فى هذا التدريب «أون لاين»، أو متابعة الفيديوهات التوضيحية المنشورة على كل المنصات الإلكترونية لوزارة المالية ومصلحة الجمارك.