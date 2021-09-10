وزير الاتصالات: 2 مليار دولار استثمارات لتطوير البنية التكنولوجية خلال عامين

كتبت- منال المصري:

قال عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إن الوزارة تستهدف ضخ 2 مليار دولار استثمارات جديدة لتهيئة وتطوير البنية التكنولوجية على مستوى الجمهورية خلال عامين.

وأوضح طلعت، في كلمته خلال منتدى التعاون الدولي، أن الوزارة ضخت استثمارات بقيمة ملياري دولار من 2018 وحتى الآن في البنية التكنولوجية بما أدى إلى زيادة معدلات سرعة الإنترنت 7 مرات خلال عامين لتسجل 42.5 ميجا بايت حاليا.

وأضاف أنه جاري حاليا تطوير البنية التكنولوجية في 14 ألف قرية، باستثمارات تتجاوز 5.6 مليار جنيه خلال العام الجاري.

وأضاف أن ميزانية التدريب زادت 50 مرة خلال ثلاثة أعوام لتسجل مليار جنيه حاليا مقارنة 50 مليون جنيه في السابق.

ويمكننا إتاحة التليفون الثابت عبر خطوط الفايبر لكل منزل في مصر خلال الفترة القادمة بحسب الوزير.

وأضاف أن الوزارة تؤمن بضرورة استفادة وزارة التربية والتعليم من الوسائل التكنولوجية لتوفير فرص حديثة للتعلم.

وجاء ذلك خلال إحدى جلسات منتدى التعاون الدولي والتمويل الانمائي، أمس، تحت عنوان الابتكار وريادة الأعمال والشباب قاطرة التنمية في أفريقيا ودول الشرق الأوسط الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، وعمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الذي تولى إدارة الجلسة، وفينت سيف نائب رئيس شركة جوجل العالمية ومحمد فريد رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية.