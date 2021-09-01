ما المستندات المطلوبة للحصول على سيارة جديدة بمبادرة "إحلال السيارات"؟

كتب- مصطفى عيد:

نشرت مبادرة إحلال السيارات المتقادمة بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي منشورا على صفحتها على فيسبوك عن المستندات المطلوبة للاشتراك في المبادرة من أي شخص بمحافظات المرحلة الأولى يرغب في الاستفادة منها ولم يتقدم لها حتى الآن.

وقالت المبادرة إنه يمكن لمن يرغب في الاستفادة من المبادرة واستبدال سيارة جديدة موديل العام الجاري بسيارته القديمة التي مر على صنعها 20 سنة الاشتراك في المبادرة عبر موقعها الإلكتروني www.gogreenmasr.com

وأضافت المبادرة أنه لابد من تجهيز المستندات التالية للاشتراك في المبادرة من أجل تحميلها على الموقع الإلكتروني:

1- صورة بطاقة الرقم القومي.

2- صورة رخصة السيارة باسم المتقدم.

3- مستند إثبات محل الإقامة الحالي (إيصال مرافق حديث "كهرباء - مياه - غاز" لمحل الاقامة، لم يمر عليه 3 شهور).

وفي حالة أن إيصال المرافق ليس باسم المتقدم، يتم إرفاق ما يُثبت العلاقة بين المتقدم وصاحب محل الإقامة، على سبيل المثال (عقد إيجار - عقد ملكية - شهادة ميلاد في حالة ملكية محل الإقامة للأم - بطاقة الرقم القومي للزوجة في حالة ملكيتها لمحل الإقامة أو غيرها).

4- إثبات الدخل الشهري:

- موظفو القطاع الحكومي والقطاع العام: مفردات مرتب حديثة.

- موظفو القطاع الخاص: "HR Letter".

- الأعمال الحرة: شهادة دخل من محاسب قانوني + صورة كارنيه المحاسب القانوني وشهادة مزاولة المهنة.

- معاشات التأمينات: برنت تأمينات بقيمة المعاش من مكتب التأمينات التابع له.

- أفراد ومعاشات القوات المسلحة: يتم كتابة إقرار بالدخل الشهري، (ويُفضل اختيار البنك المحول إليه الراتب أو المعاش).

- بالنسبة لإثبات الدخل الإضافي: شهادة إثبات دخل من محاسب قانوني - ودائع - وغيرها.

وتتضمن مبادرة إحلال السيارات، التي تم إطلاقها هذا العام، إحلال سيارات جديدة مصنعة محليا وتعمل بالغاز الطبيعي بالسيارات القديمة التي مر على صنعها 20 عاما فأكثر، وذلك من خلال توفير حافز مادي للمستفيدين من المبادرة من ثمن السيارة الجديدة، بالإضافة إلى إتاحة تقسيط المبلغ المتبقي على فترة تتراوح بين 7 و10 سنوات.

وتصرف المبادرة حافزا أخضر بنسبة 10% من ثمن السيارة للمستفيدين من أصحاب السيارات الملاكي بحد أقصى 22 ألف جنيه، و20% لأصحاب السيارات التاكسي بحد أقصى 45 ألف جنيه، و25% لأصحاب السيارات الميكروباص بحد أقصى 65 ألف جنيه.

ودخلت المرحلة الأولى للمبادرة حيز التنفيذ في مارس بعد توقيع "البروتوكول المنظم" الذي يتضمن الإجراءات التنفيذية لهذه المبادرة بين الوزارات المعنية والبنوك وشركات تصنيع السيارات وشركات التأمين، وذلك بعد فتح باب التقديم فيها منذ يناير الماضي.

وتشمل محافظات المرحلة الأولى للمبادرة القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، والقليوبية، وبورسعيد، والسويس، والبحر الأحمر.