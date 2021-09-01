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ثروات أغنى 10 أشخاص في العالم ترتفع بأكثر من الربع خلال 8 أشهر (إنفوجرافيك)

03:10 م الأربعاء 01 سبتمبر 2021
ثروات أغنى 10 أشخاص في العالم ترتفع بأكثر من الربع خلال 8 أشهر (إنفوجرافيك)

أرشيفية

كتب- مصطفى عيد:

ارتفعت ثروات أغنى 10 أشخاص في العالم خلال أول 8 أشهر من العام الجاري بنسبة 27% مقارنة بما كانت عليه في نهاية عام 2020، وفقا لبيانات شبكة بلومبرج.

وبحسب بيانات الشبكة، ارتفعت مجموع ثروات أغنى 10 أشخاص في العالم بصافي 302.3 مليار دولار لتصل إلى تريليون و421 مليار دولار.

ويعني ذلك، وبحسب تحليل مصراوي، أن ثروات العشرة ارتفعت خلال شهر أغسطس فقط بنحو 43.1 مليار دولار.

ويرصد مصراوي في الإنفوجرافيك التالي تطور ثروات أغنى 10 أشخاص في العالم خلال أول 8 أشهر من عام 2021، بحسب بيانات شبكة بلومبرج.

دولار شبكة بلومبرج ارتفاع ثروات أغنى أشخاص ثروات أغنى 10 أشخاص

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