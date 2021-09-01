Masrawy logo white

وزيرا السياحة والاتصالات يبحثان توصيل الإنترنت لـ 40 متحفًا وموقعًا أثريًا

01:15 م الأربعاء 01 سبتمبر 2021
وزيرا السياحة والاتصالات يبحثان توصيل الإنترنت لـ 40 متحفًا وموقعًا أثريًا

جانب من اللقاء

كتب- علاء حجاج:

عقد خالد العناني، وزير السياحة والآثار، وعمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اجتماعا مع بعض قيادات الوزارتين لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التى يتم تنفيذها في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين الوزارتين في نوفمبر الماضي.

وبحسب بيان من وزارة الاتصالات اليوم الأربعاء، استهدف الاجتماع التأكد من سير العمل في هذه المشروعات وفقا للخطة الزمنية المحددة والعمل على تذليل العقبات التي قد تواجه إتمام التنفيذ.

وشهد الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات التي تهدف إلى تطويع التقنيات الحديثة من أجل تطوير وتنمية قطاع السياحة؛ ومنها تعظيم الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في الترويج للسياحة والآثار المصرية والتعريف بالمواقع الأثرية والمتاحف من خلال استخدام التقنيات الحديثة في إتاحة جولات افتراضية للسائحين.

كما شهد استعراض بحث إمكانية توصيل خدمات الانترنت إلى 40 موقعا ومتحفا أثريا مفتوحين للزيارة، وذلك لتحسين الخدمات المقدمة للزائرين المصريين والسائحين، بالإضافة إلى ما تم إنجازه في مشروع ميكنة الخدمات بديوان عام وزارة السياحة والآثار وتطوير البنية التكنولوجية للوزارة في إطار تعاون وزارة الاتصالات مع قطاعات الدولة لبناء مصر الرقمية.

وحضر الاجتماع غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشؤون السياحة، ورأفت هندى نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون البنية التحتية، ورئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، ومساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للبنية المعلوماتية، ومساعدا وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت السياحية والشؤون الفنية، ومستشار وزير السياحة والآثار للتحول الرقمي، وعدد من قيادات الوزارتين.

خالد العناني عمرو طلعت توصيل الإنترنت وزارة الاتصالات

الخبر التالى:

الأحد.. غرفة الملابس الجاهزة توقع بروتوكولا لإنشاء منصة لتسويق المنتجات

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
279

إصابات اليوم

9

وفيات اليوم

763

متعافون اليوم

288441

إجمالي الإصابات

16736

إجمالي الوفيات

239343

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:حل أزمة التبريد الفائق.. مصدر بالصحة يكشف موعد وصول لقاح "فايزر"

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا