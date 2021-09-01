جولة اجتماعات جديدة لأوبك + اليوم.. وترجيحات باستمرار زيادة الإنتاج شهريًا

كتبت- ياسمين سليم:

تجتمع مجموعة أوبك+ اليوم الأربعاء للنظر في مستجدات سوق النفط العالمي في ظل توقعاتها بارتفاع الطلب على البترول خلال العام المقبل.

وكانت مجموعة الدولة المصدرة للنفط وحلفاؤها أو ما يعرف بـ(أوبك+) اتفقت في يوليو الماضي على زيادة الإنتاج بـ 400 ألف برميل يوميًا كل شهر بداية من أغسطس وحتى نهاية العام.

وذكرت وكالة رويترز اليوم أن أوبك+ رفعت توقعاتها للطلب على الخام في 2022، وقالت إن خبراء التحالف عدلوا توقعاتهم لنمو الطلب على النفط في 2022 إلى 4.2 مليون برميل يوميا ارتفاعا من توقع سابق عند 3.28 مليون برميل يوميا.

وبحسب مصادر رويترز فإن تركيز التحالف يظل على زيادة إنتاج النفط شهريا 400 ألف برميل يوميًا على الرغم من مراجعة بالزيادة لتوقعات الطلب.

وترجح الوكالة أن تلتزم المجموعة بخطة إضافة 400 ألف برميل يوميا للسوق في كل شهر حتى ديسمبر.

وكان خلافًا قد نشب مجموعة أوبك+ في يوليو الماضي حول مستقبل إنتاج النفط في الأشهر المقبلة، بعد أن رفض بعض الأعضاء تمديد خفض الإنتاج حتى سبتمبر 2022.

وأنهت المجموعة خلافاتها بعد الموافقة على زيادة حصة الإمارات من إنتاج النفط إلى 3.5 مليون برميل يوميًا، وكانت الإمارات طلبت تعديل نقطة الأساس المستخدمة لحساب حصتها من 3.16 مليون برميل يوميًا إلى 3.8 مليون برميل يوميًا.

ووافقت المجموعة اليوم على تعديل مستوى الأساس لإنتاج السعودية وروسيا إلى 11.5 مليون برميل يوميا لكل منهما بداية من مايو 2022 مقابل 11 مليونا حاليًا.

كما اتفقت على زيادة إنتاج العراق والكويت بواقع 150 ألف برميل يوميا، على أن تستخدم حصص الإنتاج الجديدة من مايو 2022.

وارتفعت أسعار خام القياس برنت اليوم الأربعاء بنسبة 0.24% ليبدأ تداولات الشهر الجاري على ارتفاع ويسجل 71.87 دولار للبرميل، وذلك بعد خسائر كبيرة تكبدها البترول خلال الشهر الماضي.