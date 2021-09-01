أمازون في مصر.. شروط جديدة للبائعين واستثمارات بمليار جنيه

كتب- علاء حجاج:

تحولت شركة سوق دوت كوم مصر إلى أمازون مصر، رسميًا اليوم الأربعاء مع إطلاق موقع "amazon.eg"، وذلك بعد نحو 4 سنوات من إتمام صفقة استحواذ أمازون على شركة سوق دوت كوم.

واستحوذت أمازون على سوق دوت كوم عام 2017 في صفقة لم يتم الإعلان رسميا عن قيمتها، إلا أن التقارير حينها أشارت إلى اقتراب قيمتها من مليار دولار.

وافتتحت شركة "أمازون" أمس مستودعًا في مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية في مصر، ليصل بذلك استثمارات الشركة في مصر إلى مليار جنيه.

وقال رونالدو مشحور، نائب رئيس الشركة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن هذا المستودع، الذي تم تجديده، يقع على مساحة 28 ألف متر مربع، ويُعد جُزءاً من استثمارات الشركة في مجال الخدمات اللوجستية بالسوق المصرية.

وتستثمر الشركة أكثر من مليار جنيه في مصر، وتوفر ما يزيد على 3000 وظيفة، وتمتلك أكثر من 15 محطة توصيل على مستوى الجمهورية، ويحتل السوق المصري المرتبة الأولى من حيث استثمارات أمازون في القارة الإفريقية، بحسب بيان من الشركة.

سياسة جديدة

وبحسب أحد البائعين عبر منصة سوق دوت كوم، أخطرت شركة أمازون مصر البائعين عبر منصتها بأنه يجب ألا تتجاوز نسبة العيوب في المنتجات المُباعة عبر المنصة 1% وإلا سيلغى تفعيل حساب البائع، وذلك التزاما بالسياسة العامة لشركة أمازون.

وتعتزم الشركة عرض ملايين من المنتجات والماركات ويشمل ذلك: الإلكترونيات، والملابس، وأدوات المنزل والمطبخ، ومنتجات السوبر ماركت، وكذلك منتجات وأجهزة أمازون، مثل قارئ الكتب الإلكترونية "كيندل".

وقال الشركة إنه يمكن لعملاء "سوق دوت كوم" استخدام نفس بيانات الدخول على موقع "أمازون مصر"، والذي سيحتوي أيضاً على قوائم رغباتهم، والطلبات السابقة، وعناوين التوصيل، وطرق الدفع، والاستفسارات التي طرحت مسبقاً على فريق دعم العملاء.

كما يمكن للعملاء الحاليين والجدد التسوق عبر "أمازون مصر" واستلام طلباتهم داخل مصر، وذلك من خلال استخدام تطبيق Amazon واختيار "مصر" من الإعدادات أو زيارة موقع Amazon.eg.

وقالت الشركة إن موقع أمازون مصر سيستمر في تقديم خدمة التوصيل المجاني للطلبات التي تزيد قيمتها على 350 جنيهًا، مع توفر خياري التوصيل الفوري في نفس اليوم والتوصيل في اليوم التالي في بعض المدن المحددة داخل مصر.

بداية سوق دوت كوم

تأسست شركة "سوق.كوم" في 2007 من قبل رونالدو مشحور وسميح طوقان وحسام خوري، وأصبحت أحد أكبر اللاعبين في قطاع التسوق الإلكتروني، وبدأت تقديم خدماتها في مصر خلال عام 2010.

وتعد سوق دوت كوم في مصر هي آخر من تحولت لأمازون منذ إتمام صفقة الاستحواذ في 2017، و سبقتها كلا من الإمارات والسعودية.

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