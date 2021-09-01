"كيما" توقع مذكرة تفاهم مع تحالف بنوك لإعادة هيكلة قرض مشروع الأمونيا واليوريا

كتبت – شيماء حفظي:

وقعت شركة الصناعات الكيماوية المصرية "كيما" مذكرة تفاهم مع تحالف بنوك لإعادة هيكلة قرض بقيمة 292 مليون دولار و1.920 مليون جنيه.

وقالت الشركة في بيان للبورصة اليوم الأربعاء، إن القرض المشترك القائم محل الاتفاق، هو مع تحالف بنوك مصرية والمستخدم لتمويل مصنع الأمونيا واليوريا التابع لشركة كيما في أسوان.

وتتولى شركة بلتون المالية القابضة دور المستشار المالي الحصري للشركة

ويتكون التحالف البنكي، من البنك الأهلي المصري وبنك مصر والبنك العربي الأفريقي الدولي بصفتهم المرتبين الرئيسين الأوليين و ضامني التغطية ومسوقي التمويل. وإنضم إليهم بنك القاهرة بصفته مرتب رئيسي وضامن لتغطية وبنك بلوم مصر والبنك العقاري المصري العربي بصفتهم بنوك مقرضة.

وتم استخدام القرض لتمويل مصنع الأمونيا واليوريا التابع لشركة كيما في أسوان والذي يعمل حاليًا بنسبة ٪80 لخط الأمونيا و٪104 لخط اليوريا.

وستبلغ الطاقة الإنتاجية للمجمع 1200 طن يوميًا من الأمونيا و 1575 طن يوميًا من اليوريا، وفقا للبيان.

وتمثل مذكرة التفاهم البنود الرئيسية التي سيتم تعديلها إلى اتفاقية القروض الموقعة مسبقًا في عام 2015.

وقال محمد حسين رضوان، العضو المنتدب لشركة كيما: "نحن سعداء للغاية بتوقيع مذكرة التفاهم والتي تعكس ثقة البنوك في كيما وآفاقها المستقبلية. لم تكن هذه الخطوة لتحدث لولا دعم تحالف البنوك ومساهمينا".

وأضاف "يؤكد مجمع الأمونيا واليوريا على التزام الحكومة بتطوير صعيد مصر والذي سيكون له تأثير كبير على هذه المنطقة".