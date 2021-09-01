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"إيجي باص" تتعاقد على 40 أتوبيسًا جديدًا قبل دمج شركات نقل الركاب

11:44 ص الأربعاء 01 سبتمبر 2021
"إيجي باص" تتعاقد على 40 أتوبيسًا جديدًا قبل دمج شركات نقل الركاب

ايجي باص

كتبت – شيماء حفظي:

تعاقدت شركة الصعيد للنقل والسياحة " إيجي باص" على 40 أتوبيسًا جديدًا لتنضم إلى أسطول الشركة، ضمن خطة تطوير شركات نقل الركاب التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.

وقال مصدر بالشركة القابضة للنقل البحري والبري، لمصراوي، إنه تم التعاقد على توريد الأتوبيسات الجديدة الأسبوع الماضي، وسيتم توريدها للشركة خلال الفترة المقبلة.

وتستعد الشركة الصعيد، لعملية دمج الشركات الثلاث التي تمهد لها الشركة القابضة حاليًا، حيث سيتم دمج شركتي شرق الدلتا للنقل والسياحة، وغرب الدلتا للنقل والسياحة، تحت شركة الصعيد، وتصبح الشركة الجديدة هي "إيجي باص".

إيجي باص شركة الصعيد للنقل والسياحة وزارة قطاع الأعمال العام الشركة القابضة للنقل البحري

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