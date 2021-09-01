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رسميًا.. إطلاق موقع أمازون مصر بديلًا لسوق دوت كوم

11:25 ص الأربعاء 01 سبتمبر 2021
رسميًا.. إطلاق موقع أمازون مصر بديلًا لسوق دوت كوم

سوق دوت كوم

كتب- علاء حجاج:

أعلنت أمازون اليوم الأربعاء إطلاق موقعها الإلكتروني الجديد "أمازون مصر Amazon.eg"، كبديل لموقع "سوق دوت كوم" المملوك للشركة.

وقالت الشركة في بيان إنها تعتزم عرض ملايين من المنتجات والماركات عالية الجودة عبر Amazon.eg كما سيقدم الموقع الجديد للعملاء تجربة تسوق مميزة بأسعار تنافسية وخيارات دفع سهلة، فضلاً عن خدمة التوصيل السريع والمعتمد. وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، شهد أمس افتتاح مُستودع شركة "أمازون" في مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية.

ويقع المستودع، الذي تم تجديده، على مساحة 28 ألف متر مربع، ويُعد جُزءًا من استثمارات الشركة في مجال الخدمات اللوجستية بالسوق المصرية، مشيرا إلى أن المستودع يستهدف توفير تجربة تسوق وتوصيل أكثر سرعة لتلبية طلبات عملاء التسوق عبر الإنترنت.

كما أنه سيسهل تقديم المزيد من المنتجات إلى شريحة أكبر من العملاء في مصر، وذلك أكثر من أي وقت مضى، بحسب البيان.

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