غدا.. بدء تطبيق تخفيض جمركي لـ 6900 سلعة بين مصر ودول الميركسور

أعلنت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، بدء تطبيق تخفيض جمركي لـ6900 سلعة متبادلة بين مصر ودول تجمع الميركسور اعتباراً من يوم غدٍ الخميس الثاني من شهر سبتمبر الجاري، بحسب بيان من وزارة التجارة والصناعة اليوم الأربعاء.

وقالت الوزيرة إن ذلك يأتي في إطار اتفاق التجارة الحرة الموقع بين مصر ودول التجمع، والذي يضم كلا من البرازيل والأرجنتين وأروجواي وباراجواي، مشيرةً إلى أن أهم بنود هذه السلع والواردة بالقائمتين الثالثة والرابعة من الاتفاق تتضمن الوبريات والمنسوجات والسلع الهندسية والزجاج والكريستال.

وأضافت أن هناك تطوراً ملحوظاً في العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر ودول تجمع الميركسور خلال الـ4 أعوام الماضية منذ إبرام إتفاق التجارة الحرة بين الجانبين ودخوله حيز النفاذ في الأول من سبتمبر من عام 2017.

وأشارت الوزيرة إلى حرص وزارة التجارة والصناعة على الاستفادة من أسواق كافة الدول الأعضاء بالتجمع والتي تضم نحو 260 مليون نسمة واستخدامها كمحور لنفاذ الصادرات المصرية لأسواق دول قارة أمريكا الجنوبية.

وأوضحت أنه يجري تعميم قوائم السلع التي تشملها التخفيضات الجمركية على كافة المجالس التصديرية وتجمعات الأعمال وبصفة خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة لتعزيز الاستفادة من الميزة التنافسية الكبيرة للصادرات المصرية في النفاذ لهذه الأسواق الهامة والبدء في التواصل مع الشركات المستوردة لهذه المنتجات بدول تجمع الميركسور.

من جانبه، أوضح إبراهيم السجيني، مساعد الوزيرة للشئون الاقتصادية والمشرف على قطاع التجارة الخارجية والاتفاقيات التجارية، أن التخفيضات الجمركية التي سيتم بدء تطبيقها تشمل تخفيضا جمركيا بنحو 62.5% على الصادرات المصرية للسلع المدرجة بالقائمة الثالثة والتي تشمل أكثر من 3400 سلعة.

وذكر السجيني أن التخفيضات تتضمن أيضا تخفيضا جمركيا للسلع المدرجة بالقائمة الرابعة بنحو 50% والتي تشمل نحو 3500 سلعة ، مضيفا أن هذه الشريحة الجديدة من التخفيضات الجمركية تأتي استكمالاً لقائمة السلع التي تم تحريرها بالكامل من الرسوم الجمركية خلال سبتمبر من العام الماضي والتي شملت نحو 600 سلعة.

وأشار إلى أن الصادرات المصرية لدول تجمع الميركسور حققت منذ دخول الاتفاق حيز النفاذ نسبة زيادة كبيرة حيث بلغت عام 2020 نحو 396 مليون دولار مقارنة بنحو 184 مليون دولار عام 2017 بنسبة زيادة قدرها 115%.

وذكر السجيني أن الصادرات المصرية تركزت في المواد الكيماوية مثل (الأسمدة النيتروجينية، والأسمدة الفوسفاتية، وبوليمرات كلوريد الفينيل) وهي من السلع التي تمتعت بتحرير فوري من كافة الرسوم الجمركية منذ دخول الاتفاق حيز النفاذ، بالإضافة إلى الخضر والفاكهة المحضرة أو المحفوظة وأيضا الطازجة.

ويعتبر الثوم والبرتقال والعنب من أكبر السلع التي بدأت مصر في تصديرها إلى دول التجمع، بالإضافة إلى الزيتون بكافة أنواعه وأشكاله، بحسب السجيني.

وكانت مصر وقعت اتفاق تجارة حرة مع دول تجمع الميركسور (البرازيل والأرجنتين وأروجواي وباراجواي) في عام 2010 ودخل حيز النفاذ اعتباراً من الأول من سبتمبر 2017.

وينص الاتفاق على الإعفاء التدريجي على عدة أعوام وصولاً إلى الإعفاء الكامل من الرسوم الجمركية المفروضة على 90% من السلع المتبادلة بين الطرفين وفقاً لعدة قوائم مرفقة بالاتفاق (A إعفاءً فورياً، وB إعفاءً على ثلاث سنوات، وC إعفاءً على 7 سنوات، وD إعفاءً على 9 سنوات).