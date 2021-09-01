10 جنيهات ارتفاعًا في أسعار اللحوم بالأسواق بسبب زيادة الطلب

كتبت-دينا خالد:

شهدت أسعار اللحوم الحمراء ارتفاعا في الأسواق خلال الأيام الأخيرة بنحو 10 جنيهات، مقارنة بأسعارها في عيد الأضحى المبارك.

وقال هيثم عبد الباسط، نائب رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية، إن سعر كيلو اللحم الكندوز ارتفع إلى بين 160 و170 جنيها مقابل 150 و160 جنيها بالمناطق الراقية.

وارتفع سعر كيلو اللحم بالمناطق الشعبية إلى بين 140 و150 جنيها، بحسب عبد الباسط.

ووصل سعر كيلو اللحوم في الأسواق الكبيرة و"الهايبر ماركت" إلى نحو 185 جنيهًا للكيلو.

وأرجع عبد الباسط ارتفاع أسعار اللحوم إلى زيادة أسعار العلف، وقلة المعروض بعد انتهاء عيد الأضحى واستهلاك عدد كبير من المواشي، فضلا عن انتهاء مخزون المواطنين من لحوم الأضاحي وعودة الطلب على شراء اللحوم.