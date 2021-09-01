صادرات مصر الغذائية ترتفع 14% وتسجل 2.4 مليار دولار في 7 أشهر

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت صادرات مصر الغذائية بنسبة 14% خلال أول 7 أشهر من عام 2021، بحسب بيان المجلس التصديري للصناعات الغذائية اليوم الأربعاء.

وقال البيان إن حجم صادرات الصناعات بلغ خلال 7 أشهر من 2021 حوالي 2.384 مليار دولار مقابل 2.086 مليار دولار، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وتعد صادرات شهر مارس 2021 أعلى قيمة الصادرات الفترة من يناير إلى يوليو من عام 2021 بقيمة بلغت 384 مليون دولار.

وبلغ حجم الصادرات خلال شهر مايو نحو 355 مليون دولار أعلى نسبة نمو في القيمة خلال نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة نمو 47%.

وبلغ حجم صادرات شهر يوليو 2021 حوالي 287 مليون دولار، محققة نسبة نمو 8%، بحسب بيان المجلس.

وتربعت الصادرات إلى الدول العربية قائمة أهم المجموعات الدولية المستوردة للأغذية المصنعة المصرية خلال الفترة من يناير إلى يوليو من عام 2021 بقيمة بلغت 1.268 مليار دولار، والتي تمثل 53% من إجمالي الصادرات الغذائية.

ويليها الاتحاد الأوروبي بقيمة 391 مليون دولار محققة نسبة نمو 31%، ثم الدول الأفريقية غير العربية بقيمة 224 مليون دولار وتمثل 9% من إجمالي الصادرات، والولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 129 مليون دولار وتمثل 5% من إجمالي الصادرات، وباقي المجموعات الدولية بقيمة 372 مليون دولار والتي تمثل 14% من إجمالي الصادرات الغذائية المصرية خلال نفس الفترة.

أما بالنسبة لأهم دول العالم المستوردة للصناعات الغذائية خلال الفترة من يناير إلى يوليو 2021 فقد احتلت المملكة العربية السعودية على المركز الأول بقيمة صادرات 177 مليون دولار بنسبة تراجع قدرها 9%، ويليها أمريكا بقيمة 129 مليون دولار محققة نسبة نمو 25%، ثم ليبيا بقيمة 116 مليون دولار محققة نسبة نمو 5%.

والسودان 112 مليون دولار محققة نسبة نمو 148%، والجزائر بقيمة 104 ملايين دولار محققة نسبة تراجع 6%، والمغرب بقيمة 99 مليون دولار محققة نسبة زيادة 60%.

والأردن بقيمة 93 مليون دولار محققة نسبة تراجع 11%، واليمن بقيمة 82 مليون دولار محققة نسبة تراجع 10%، والصين بقيمة 80 مليون دولار محققة نسبة نمو 174%، وسوريا في المركز العاشر بقيمة 80 مليون دولار محققة نسبة نمو 63% مقارنة بصادرات الأشهر السبعة الأولى من عام 2020.

كما احتلت السودان قائمة أهم الدول التي حققت أعلى قيمة زيادة في الصادرات خلال الفترة من يناير إلى يوليو من عام 2021 مقارنة بنفس الفترة من 2020 بقيمة صادرات 113 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 67 مليون دولار، ويليها الصين بقيمة صادرات 80 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 51 مليون دولار، والمغرب بقيمة صادرات 99 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 37 مليون دولار، وسوريا بقيمة صادرات 80 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 31 مليون دولار.

وبلغت صادرات أمريكا 129 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 26 مليون دولار، وألمانيا بقيمة صادرات 77 مليون دولار وقيمة زيادة 24 مليون دولار، وفلسطين بقيمة صادرات 70 مليون دولار وقيمة زيادة بلغت 16 مليون دولار، ولبنان بقيمة صادرات 60 مليون دولار وقيمة زيادة بلغت 16 مليون دولار، وروسيا بقيمة صادرات 39 مليون دولار وقيمة زيادة بلغت 14 مليون دولار، وفى المركز العاشر إيطاليا بقيمة صادرات 73 مليون دولار وقيمة زيادة بلغت 14 مليون دولار بالمقارنة بصادرات نفس الفترة من عام