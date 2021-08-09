مشتريات المصريين تصعد بالبورصة للجلسة الثانية على التوالي

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي EGX30 في نهاية تعاملات اليوم الاثنين للجلسة الثانية، بنسبة بلغت 0.57% إلى مستوى 10800 نقطة، بدعم من مشتريات المستثمرين المصريين.

بينما هبط مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.82%، ومؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.62%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة بلغت 16.6 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة بلغت 11.5 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة بلغت 5.01 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة ارتفع في نهاية تداولات أمس، بنسبة بلغت 0.14% إلى مستوى 10738 نقطة.