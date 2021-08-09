أسعار الذهب في مصر تهبط لأقل مستوى لها في 4 أشهر

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار الذهب في السوق المحلي خلال تعاملات اليوم الاثنين، وهبط الجرام 4 جنيهات، مقارنة بأسعار أمس، ليسجل أقل مستوى له منذ 4 شهور.

وقال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لـ"مصراوي"، إن سعر جرام الذهب عيار 21 تراجع اليوم إلى 772 جنيهًا مقابل 776 جنيهًا أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 662 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 نحو 882 جنيهًا، وبلغ سعر الجنيه الذهب 6176 جنيهًا.

وعالميًا، انخفضت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الاثنين بنسبة 1.07% مقارنة بختام جلسة أمس، ووصل سعر الأوقية إلى 1744.1 دولار في الساعة 12:10 ظهرًا بتوقيت القاهرة.