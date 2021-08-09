Masrawy logo white

أسعار الذهب في مصر تهبط لأقل مستوى لها في 4 أشهر

12:27 م الإثنين 09 أغسطس 2021
أسعار الذهب في مصر تهبط لأقل مستوى لها في 4 أشهر

أسعار الذهب

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار الذهب في السوق المحلي خلال تعاملات اليوم الاثنين، وهبط الجرام 4 جنيهات، مقارنة بأسعار أمس، ليسجل أقل مستوى له منذ 4 شهور.

وقال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لـ"مصراوي"، إن سعر جرام الذهب عيار 21 تراجع اليوم إلى 772 جنيهًا مقابل 776 جنيهًا أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 662 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 نحو 882 جنيهًا، وبلغ سعر الجنيه الذهب 6176 جنيهًا.

وعالميًا، انخفضت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الاثنين بنسبة 1.07% مقارنة بختام جلسة أمس، ووصل سعر الأوقية إلى 1744.1 دولار في الساعة 12:10 ظهرًا بتوقيت القاهرة.

أسعار الذهب أسعار الذهب في مصر سعر جرام الذهب الذهب

الخبر التالى:

مصر والنمسا توقعان تمويلا بقيمة 8.5 مليون يورو لصيانة السكك الحديدية

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
65

إصابات اليوم

9

وفيات اليوم

402

متعافون اليوم

284706

إجمالي الإصابات

16575

إجمالي الوفيات

233227

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا