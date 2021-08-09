عز الدخيلة تتحول للربح خلال أول 6 أشهر من 2021

كتبت- شيرين صلاح:

أظهرت نتائج أعمال شركة حديد عز الدخيلة - الإسكندرية، تحول الشركة للربح خلال النصف الأول من 2021 مقارنة بنفس الفترة من 2020.

وبحسب نتائج أعمال الشركة المرسلة للبورصة اليوم الاثنين، فإن الشركة تحولت إلى الربحية خلال النصف الأول من عام 2021 لتحقق 2.06 مليار جنيه مقابل 2.29 مليار جنيه خسائر في النصف الأول من عام 2020.

وارتفعت مبيعات الشركة خلال أول 6 أشهر من عام 2021 إلى 26.5 مليار جنيه مقابل 15.23 مليار جنيه مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وبلغت أرباح الشركة الناتجة عن التشغيل نحو 4.09 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2021 مقابل خسائر بلغت 808.2 مليون جنيه مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وتأسست عز الدخيلة – الإسكندرية قي 1982 وتعمل في أغراض إنتاج وتشكيل وتصنيع الحديد والصلب بكافة أشكاله وأنواعه، ويتبعها 4 شركات هي "العز لصناعة الصلب المسطح، وحديد للصناعة والتجارة والمقاولات، وشركة مصانع عز للدرفلة، وشركة مصر لصناعة لوازم المواسير والمسبوكات".