7.7 مليار جنيه حصيلة جمارك الإسكندرية من الضرائب والرسوم خلال يوليو

كتب- مصطفى عيد:

أظهر تقرير من مصلحة الجمارك أن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك الإسكندرية خلال شهر يوليو الماضي بلغت 7 مليارات و683 مليونًا و724 ألف جنيه، بحسب بيان من وزارة المالية اليوم الاثنين.

وأشار التقرير، الذي تلقاه الدكتور محمد معيط وزير المالية من الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، إلى أن الإدارة المركزية لجمارك الإسكندرية أفرجت في يوليو الماضي عن مشمول 11 ألفًا و73 شهادة جمركية وارد نهائي لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية، ومستلزمات الإنتاج، والسيارات وقطع الغيار، والدخان، والبضائع العامة.

وأضاف أن الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن الشهادات بلغت 2 مليار و161 مليونًا و947 ألف جنيه، بينما بلغ إجمالي ضرائب القيمة المضافة والضرائب والرسوم الأخرى المُحصلة عن تلك الشهادات حوالي 5 مليارات و509 ملايين و816 ألف جنيه.

وأوضح التقرير أن الإدارة العامة للصادر بجمارك الإسكندرية قامت بتصدير مشمول 4177 شهادة بيان جمركي خلال شهر يوليو الماضي لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة منها: "الأسمدة، والرخام، والفوسفات، والسيراميك، والسكر، والملابس"، تم تحصيل رسوم الصادر بمبلغ 7 ملايين و908 آلاف جنيه.

كما قامت الإدارة العامة للمنافذ بتحصيل رسوم زيادة وزن لـ 560 بيانًا جمركيًا بإجمالي 4 ملايين و52 ألف جنيه خلال نفس الفترة، وفقا للتقرير.

ويأتي هذا التقرير ضمن استعراض وزير المالية الجهود المبذولة من رجال الجمارك لتذليل العقبات وتيسير الإجراءات الجمركية أمام مجتمع الأعمال؛ بما يُسهم في تحسين أداء العمل بالإدارات الجمركية، وتقليص زمن الإفراج الجمركي على النحو الذي يساعد في تلبية احتياجات السوق المحلية، واستقرار الأسعار، بحسب البيان.