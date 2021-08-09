2.2 مليار جنيه تعاقدات وحجوزات مدينة نصر للإسكان خلال 6 أشهر

كتبت-شيرين صلاح:

أعلنت شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، عن تحقيق 2.2 مليار جنيه قيمة تعاقدات وحجوزات بيعية خلال النصف الأول من عام 2021.

ووفقا لبيان الشركة للبورصة اليوم الاثنين، فإن الشركة حققت صافي أرباح بعد الضرائب بلغت 234 مليون جنيه خلال أول 6 أشهر من 2021.

كما حققت الشركة إيرادات خلال النصف الأول من 2021 نحو 891 مليون جنيه.

وأضافت الشركة، أن عدم وجود صفقة بيع قطعة أرض كبيرة المساحة في النصف الأول من 2021 أدى إلى انخفاض نسبي للإيرادات وصافي الأرباح مقارنة بالنصف الأول من 2020.

وذكرت الشركة، أنه من الطبيعي أن مثل هذه الصفقات لا تتم بصورة دورية، حيث أن تطوير وبيع الوحدات العقارية يمثل النشاط الرئيسي للشركة والمصدر الأول لتوليد الإيرادات والأرباح بصورة منتظمة.

وبحسب البيان، فإن الشركة استمرت في تنفيذ برنامج تسليم الوحدات المباعة لعملائها بمشروعات تاج ستي وسراي ونصر جاردنز، حيث بلغت الوحدات المسلمة في النصف الأول من 2021 نحو 352 وحدة مقارنة بنحو 85 وحدة مسلمة في النصف الأول من 2020، بمعدل نمو أكثر من 4 أضعاف.

وبلغت تكاليف الأعمال الإنشائية حوالي 1.182 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2021.

وحققت الشركة تعاقدات وحجوزات بمشروع تاج ستي بالتجمعات السكنية

block 20 وTaj gardens وzone t وshalay ، وأيضا التجمع السكني الجديد بحوالي 653 مليون جنيه في النصف الأول من 2021 مقابل 589 مليون جنيه في النصف الأول من 2020.

كما حقق مشروع سراي تعاقدات وحجوزات بحوالي 1.420 مليار جنيه.

وأوضح المهندس حازم بركات رئيس مجلس الإدارة بشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، أن النتائج المالية للربع الثاني من العام المالي 2021 جاءت مدعومة ببرنامج مكثف لتنفيذ المشروعات وتسليم الوحدات للعملاء بمشروعات الشركة ب تاج ستي وسراي.

وأضاف بركات، أن الشركة ضخت حوالي 486 مليون جنيه استثمارات جديدة بمشروعيها الرئيسيين خلال الربع الثاني من عام 2021.

وتعد شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير من أبرز الشركات الرائدة في مجالات التشييد والبناء والتطوير العقاري في مصر، وقامت بتطوير مشروعات كبرى منذ نشأتها.