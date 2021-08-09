وزير البترول يبحث مع سفير هولندا تنمية التعاون مع شركات بلاده

كتب- مصطفى عيد:

بحث المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، مع هان موريتس، سفير هولندا بالقاهرة، تنمية التعاون بين قطاع البترول والشركات الهولندية العاملة في مصر في مجالات البحث عن البترول والغاز، بحسب بيان من وزارة البترول اليوم الاثنين.

وقال الملا إن قطاع البترول وشركة شل الهولندية يعملان باستمرار على تطوير الشراكة بينهما استنادا إلى تنامي فرص الاستثمار في البحث عن الغاز والبترول في مصر في عدد من المناطق الواعدة بغرب وشرق المتوسط والبحر الأحمر وفي ظل تاريخ طويل من العمل المشترك بين الجانبين يقوم على الالتزام والمصداقية وتحقيق النجاحات.

وأضاف أن عددا من كبريات الشركات العالمية حرصت على ضخ استثمارات جديدة في مصر في صناعة البترول والغاز بعد النجاحات الأخيرة، مؤكدا حرص قطاع البترول على التنسيق الكامل مع شركاء النجاح من الشركات العالمية العاملة في مصر بما يقود إلى تحقيق قصص نجاح جديدة وتعزيز المنفعة المتبادلة.

كما استعرض الوزير مع السفير الهولندي توجه مصر لدخول مجال إنتاج الهيدروجين باعتباره وقود المستقبل، حيث أوضح أنه يجري إعداد استراتيجية في هذا الصدد بالتعاون مع وزارة الكهرباء.

وأشار إلى تطلع مصر للتعاون مع كافة الدول الأوروبية المتقدمة في هذا المجال الواعد، حيث تعمل حاليا مع ألمانيا وبلجيكا وإيطاليا للاستفادة من تجاربها الناجحة وخبراتها.

وأشاد السفير الهولندي بدور مصر في تأسيس منتدى غاز شرق المتوسط كمساهم رئيسي في تحقيق أهداف دول المنطقة من استغلال ثرواتها من الغاز الطبيعي بالشكل الأمثل.

وأوضح أن توجه مصر لتكون مركزا إقليميا لتجارة وتداول الطاقة بالمنطقة هو توجه متميز يدعم نجاحه البنية الأساسية الكبيرة التي تمتلكها مصر في مجالات الغاز والبترول، كما أكد أهمية التوجه الحالي للدخول في إنتاج الهيدروجين في إطار التحول للطاقات النظيفة.

كما أكد أن شركة شل الهولندية تعتز بمسيرة عملها الطويلة في مصر القائمة على الشراكة المثمرة، وأنها تركز حاليا على الاستثمار في مناطق المياه العميقة للبحث عن الغاز الطبيعي كأحد أهم أولوياتها.

وشهد اللقاء استعراض أوجه التعاون في قطاع التدريب وما يمكن تقديمه في مجالات التدريب لشباب المهندسين والفنيين في صناعة البترول.